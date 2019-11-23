Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kadir Doğulu'nun kilolu hali şaşırttı!

19 Nisan 1982 tarihinde Mersin'de beş çocuklu bir ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya gelen Kadir Doğulu şimdi tüm Türkiye'nin tanıdığı başarılı bir oyuncu. 2010 yılında "Küçük Sırlar" dizisi ile oyunculuğa başlayan Kadir Doğulu 2011 yılında Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı "Pis Yedili" adlı dizide de yer almıştır. Fatih-Harbiye dizisinde birlikte yer aldığı güzel oyuncu Neslihan Atagül ile dizi aşkı gerçeğe dönüşen çift 2016 yılında nikah masasına oturdu. Parmakla gösterilen çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül düğün danslarıyla da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyayı aktik kullanan ünlülerden olan Kadir doğulu sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunuyor. Kadir Doğulu son olarak yaptığı paylaşımla takipçilerini 20 yıl öncesine götürdü. Henüz 17 yaşında olduğu fotoğrafını paylaşan Kadir Doğulu'ya beğeni ve yorum yağdı. Kilolu hali de dikkatli gözlerden kaçmayan Kadir Doğulu paylaşımına "Yaş henüz 17, neredeyse 18 olmak üzereyim. Sevgili dostum Nevra'nın kadrajından. Mekan sevgili Nevra'nın kafesi. Yanında çalıştığımız dönemler. İnsanlığa dair çok şey kattı bize sevgili Nevra. Patrondan daha çok her zaman abla ve dost oldu!1999/Beyoğlu" notunu düştü. İşte ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun 17 yaş paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...