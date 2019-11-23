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  • Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kadir Doğulu'nun kilolu hali şaşırttı!

Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı yıkıldı! 'nun şaşırttı!

19 Nisan 1982 tarihinde 'de beş çocuklu bir ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya gelen şimdi tüm 'nin tanıdığı başarılı bir oyuncu. 2010 yılında "" dizisi ile oyunculuğa başlayan Kadir Doğulu 2011 yılında 'nin senaryosunu yazdığı "" adlı dizide de yer almıştır. Fatih-Harbiye dizisinde birlikte yer aldığı güzel oyuncu ile dizi aşkı gerçeğe dönüşen çift 2016 yılında nikah masasına oturdu. Parmakla gösterilen çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül düğün danslarıyla da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyayı aktik kullanan ünlülerden olan Kadir doğulu sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunuyor. Kadir Doğulu son olarak yaptığı paylaşımla takipçilerini 20 yıl öncesine götürdü. Henüz 17 yaşında olduğu fotoğrafını paylaşan Kadir Doğulu'ya beğeni ve yorum yağdı. de dikkatli gözlerden kaçmayan Kadir Doğulu paylaşımına "Yaş henüz 17, neredeyse 18 olmak üzereyim. Sevgili dostum Nevra'nın kadrajından. Mekan sevgili Nevra'nın kafesi. Yanında çalıştığımız dönemler. İnsanlığa dair çok şey kattı bize sevgili Nevra. Patrondan daha çok her zaman abla ve dost oldu!1999/" notunu düştü. İşte ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 13:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 13:12
Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kadir Doğulu'nun kilolu hali şaşırttı!

19 Nisan 1982 tarihinde 'de beş çocuklu bir ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya gelen şimdi tüm 'nin tanıdığı başarılı bir oyuncu. 2010 yılında "" dizisi ile oyunculuğa başlayan Kadir Doğulu 2011 yılında 'nin senaryosunu yazdığı "" adlı dizide de yer almıştır. Fatih-Harbiye dizisinde birlikte yer aldığı güzel oyuncu ile dizi aşkı gerçeğe dönüşen çift 2016 yılında nikah masasına oturdu. Parmakla gösterilen çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül düğün danslarıyla da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyayı aktik kullanan ünlülerden olan Kadir doğulu sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunuyor. Kadir Doğulu son olarak yaptığı paylaşımla takipçilerini 20 yıl öncesine götürdü. Henüz 17 yaşında olduğu fotoğrafını paylaşan Kadir Doğulu'ya beğeni ve yorum yağdı. de dikkatli gözlerden kaçmayan Kadir Doğulu paylaşımına "Yaş henüz 17, neredeyse 18 olmak üzereyim. Sevgili dostum Nevra'nın kadrajından. Mekan sevgili Nevra'nın kafesi. Yanında çalıştığımız dönemler. İnsanlığa dair çok şey kattı bize sevgili Nevra. Patrondan daha çok her zaman abla ve dost oldu!1999/" notunu düştü. İşte ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kadir Doğulu'nun kilolu hali şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ

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Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kadir Doğulu'nun kilolu hali şaşırttı!
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Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kadir Doğulu'nun kilolu hali şaşırttı!

ANGELINA JOLIE

Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kadir Doğulu'nun kilolu hali şaşırttı!
Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kadir Doğulu'nun kilolu hali şaşırttı!
Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kadir Doğulu'nun kilolu hali şaşırttı!

NEHİR ERDOĞAN

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