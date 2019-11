Ünlü oyuncu Alina Boz Sezen Aksu'ya gelin olacak... İşte Alina Boz'dan sevgilisi Mithat Can Özer'e romantik paylaşım...

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden genç oyuncu Alina Boz'un, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 1.5 yıllık güzel bir birlikteliği var. Sezen Aksu'nun müstakbel gelin adayı Alina Boz güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile kısa sürede sinema ve dizi sektörünün aranan isimlerinden oldu. Şu sıralar adeta kariyerinin zirvesine hızlı adımlarla tırmanan Alina Boz gözlerden uzak yaşadığı aşkını sosyal medya hesabından ilk defa paylaştı. Sevgilisi Mithat Can Özer'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlayan Alina Boz fotoğrafa "İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın" notunu düştü. İşte Alina Boz'un sevgilisi Mithat Can Özer ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...