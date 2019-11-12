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  • Ünlü oyuncu Alina Boz Sezen Aksu'ya gelin olacak... İşte Alina Boz'dan sevgilisi Mithat Can Özer'e romantik paylaşım...

Ünlü oyuncu 'ya gelin olacak... İşte Alina Boz'dan sevgilisi 'e romantik paylaşım...

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden genç oyuncu 'un, 'nun oğlu ile 1.5 yıllık güzel bir birlikteliği var. Sezen Aksu'nun müstakbel gelin adayı Alina Boz güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile kısa sürede sinema ve dizi sektörünün aranan isimlerinden oldu. Şu sıralar adeta kariyerinin zirvesine hızlı adımlarla tırmanan Alina Boz gözlerden uzak yaşadığı aşkını sosyal medya hesabından ilk defa paylaştı. Sevgilisi Mithat Can Özer'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlayan Alina Boz fotoğrafa "İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın" notunu düştü. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 11:26
Ünlü oyuncu Alina Boz Sezen Aksu'ya gelin olacak... İşte Alina Boz'dan sevgilisi Mithat Can Özer'e romantik paylaşım...

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden genç oyuncu 'un, 'nun oğlu ile 1.5 yıllık güzel bir birlikteliği var. Sezen Aksu'nun müstakbel gelin adayı Alina Boz güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile kısa sürede sinema ve dizi sektörünün aranan isimlerinden oldu. Şu sıralar adeta kariyerinin zirvesine hızlı adımlarla tırmanan Alina Boz gözlerden uzak yaşadığı aşkını sosyal medya hesabından ilk defa paylaştı. Sevgilisi Mithat Can Özer'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlayan Alina Boz fotoğrafa "İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın" notunu düştü. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Alina Boz Sezen Aksu'ya gelin olacak... İşte Alina Boz'dan sevgilisi Mithat Can Özer'e romantik paylaşım...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Ünlü oyuncu Alina Boz Sezen Aksu'ya gelin olacak... İşte Alina Boz'dan sevgilisi Mithat Can Özer'e romantik paylaşım...
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Ünlü oyuncu Alina Boz Sezen Aksu'ya gelin olacak... İşte Alina Boz'dan sevgilisi Mithat Can Özer'e romantik paylaşım...
Ünlü oyuncu Alina Boz Sezen Aksu'ya gelin olacak... İşte Alina Boz'dan sevgilisi Mithat Can Özer'e romantik paylaşım...

HAYFA SAFİ TULUN

Ünlü oyuncu Alina Boz Sezen Aksu'ya gelin olacak... İşte Alina Boz'dan sevgilisi Mithat Can Özer'e romantik paylaşım...
Ünlü oyuncu Alina Boz Sezen Aksu'ya gelin olacak... İşte Alina Boz'dan sevgilisi Mithat Can Özer'e romantik paylaşım...
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