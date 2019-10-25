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  • Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...

Ünlü oyuncu en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...

Dünyaca ünlü yıldız 'nin zorluklarla dolu hayatında öyle biz zamanı var ki bunu yaşadığı en acı gün olarak anlatıyor. Tıpkı genç yaşta hayata veda eden annesi Marcheline Bertrand gibi göğüs ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrenince yıkılan Angelina Jolie, yaşadığı acı deneyimleri Times dergisine yazdığı makalede anlattı.Yapılan testler sonucunda Angelina Jolie'nin de tıpkı annesi, büyükannesi ve teyzesi gibi göğüs ve yumurtalık kanserine yakalanma riski olduğunu öğrendi. Bunun üzerine bıçak altına yatıp önce göğüslerini aldırdı. Sonra da geçirdi. Bütün dünyadan gizlediği bu olayı daha sonra yazdığı bir makalede anlattı. Daha sonra da rahim ve yumurtalıklarını aldırdı. İşte belki de ilk defa duyacağınız Angelina Jolie'nin bu süreçte yaşadıkları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 11:18
Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...

Dünyaca ünlü yıldız 'nin zorluklarla dolu hayatında öyle biz zamanı var ki bunu yaşadığı en acı gün olarak anlatıyor. Tıpkı 2007 yılında 56 yaşında hayata veda eden annesi Marcheline Bertrand gibi göğüs ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrenince önce göğüslerini ardından da yumurtalıklarını ve rahmini aldıran 44 yaşındaki Jolie, bu konuda Time dergisi için bir makale kaleme aldı.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...

Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuk annesi olan Jolie, annesinin hastalıkla savaşının, kendisinin de bu hastalığa yakalanmamak için geçirdiği operasyonların etkilerini anlattı.

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Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...

, yaşadığı acılı deneyimleri de anlattı. Güzel yıldız "Bir keresinde annem kemoterapi alırken yanında oturup elini tuttuğumu hatırlıyorum. Annem morarmaya başladığında da koşup hemşireyi çağırmak zorunda kaldım. Şimdi ise hangi kemoterapinin hangi hasta için daha iyi olduğunu belirleme ve korkunç yan etkileri düşürme şansı var" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...

Büyükannesinin de aynı hastalığa yenik düştüğünü belirten , yapılan tıbbi testler sonucunda kendisinin de aynı gene sahip olduğunu öğrendiğini belirtti. Kaleme aldığı makalede bunu da hayatının en acı gününde öğrendiğini yazdı.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...

"Annemin ölümünden sonra gerekli işlemlerin yapılması için hastane koridorunda beklerken doktoru yanıma geldi ve bana "Annene söz verdim, senin bu konudaki tıbbi seçeneklerini öğrenmeni sağlayacağım" dedi."

Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...

Yapılan testler sonucunda 'nin de tıpkı annesi, büyükannesi ve teyzesi gibi göğüs ve yumurtalık kanserine yakalanma riski olduğunu öğrendi. Bunun üzerine bıçak altına yatıp önce göğüslerini aldırdı. Sonra da geçirdi. Bütün dünyadan gizlediği bu olayı daa sonra yazdığı bir makalede anlattı. Daha sonra da rahim ve yumurtalıklarını aldırdı.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...

2013 ve 2015 yıllarında geçirdiği bu operasyonların ardından bu hastalıklar konusunda kadınları bilinçlendirmek için düzenlenen kampanyalarda görev almaya başladı.

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