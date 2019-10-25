Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...
Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...
Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'nin zorluklarla dolu hayatında öyle biz zamanı var ki bunu yaşadığı en acı gün olarak anlatıyor. Tıpkı genç yaşta hayata veda eden annesi Marcheline Bertrand gibi göğüs ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrenince yıkılan Angelina Jolie, yaşadığı acı deneyimleri Times dergisine yazdığı makalede anlattı.Yapılan testler sonucunda Angelina Jolie'nin de tıpkı annesi, büyükannesi ve teyzesi gibi göğüs ve yumurtalık kanserine yakalanma riski olduğunu öğrendi. Bunun üzerine bıçak altına yatıp önce göğüslerini aldırdı. Sonra da estetik operasyon geçirdi. Bütün dünyadan gizlediği bu olayı daha sonra yazdığı bir makalede anlattı. Daha sonra da rahim ve yumurtalıklarını aldırdı. İşte belki de ilk defa duyacağınız Angelina Jolie'nin bu süreçte yaşadıkları...
Giriş Tarihi: 25.10.2019
11:11
Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
11:18
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