Ünlü oyuncu Angelina Jolie en acı gününü anlattı! Angelina Jolie: Annem gibi olmak istemedi...

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'nin zorluklarla dolu hayatında öyle biz zamanı var ki bunu yaşadığı en acı gün olarak anlatıyor. Tıpkı 2007 yılında 56 yaşında hayata veda eden annesi Marcheline Bertrand gibi göğüs ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrenince önce göğüslerini ardından da yumurtalıklarını ve rahmini aldıran 44 yaşındaki Jolie, bu konuda Time dergisi için bir makale kaleme aldı.