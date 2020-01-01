Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü! Ayça Varlıer'in son halini görenler tanımakta zorlandı...

Son olarak Kalk Gidelim dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Ayça Varlıer değişimi ile dudak uçuklattı! 2019'un son günlerini Amerika'da geçiren ünlü oyuncu Ayça Varlıer geçirdiği estetik operasyon sonrası oldukça farklı görünüyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ayça Varlıer'e beğeni yağdı. Burun estetiği yaptırdığı ve saçlarını kestirip farklı bir renge boyattığı görülen Ayça Varlıer, değişen görüntüsüyle dikkat çekti. İşte güzel oyuncu Ayça Varlıer'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...