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  • Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü! Ayça Varlıer'in son halini görenler tanımakta zorlandı...

Ünlü oyuncu estetikle bambaşka birine dönüştü! Ayça Varlıer'in son halini görenler tanımakta zorlandı...

Son olarak Kalk Gidelim dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu değişimi ile dudak uçuklattı! 2019'un son günlerini Amerika'da geçiren ünlü oyuncu Ayça Varlıer geçirdiği sonrası oldukça farklı görünüyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ayça Varlıer'e beğeni yağdı. Burun estetiği yaptırdığı ve saçlarını kestirip farklı bir renge boyattığı görülen Ayça Varlıer, değişen görüntüsüyle dikkat çekti. İşte güzel oyuncu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 17:27
Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü! Ayça Varlıer'in son halini görenler tanımakta zorlandı...

Son olarak Kalk Gidelim dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu değişimi ile dudak uçuklattı! 2019'un son günlerini Amerika'da geçiren ünlü oyuncu Ayça Varlıer geçirdiği sonrası oldukça farklı görünüyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ayça Varlıer'e beğeni yağdı. Burun estetiği yaptırdığı ve saçlarını kestirip farklı bir renge boyattığı görülen Ayça Varlıer, değişen görüntüsüyle dikkat çekti. İşte güzel oyuncu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü! Ayça Varlıer'in son halini görenler tanımakta zorlandı...

FAHRİYE EVCEN

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Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü! Ayça Varlıer'in son halini görenler tanımakta zorlandı...
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Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü! Ayça Varlıer'in son halini görenler tanımakta zorlandı...

EMINA JAHOVIC

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü! Ayça Varlıer'in son halini görenler tanımakta zorlandı...
Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü! Ayça Varlıer'in son halini görenler tanımakta zorlandı...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü! Ayça Varlıer'in son halini görenler tanımakta zorlandı...
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