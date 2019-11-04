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  • Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in Medcezir'de oynayan kızı Ecem Akbin...

Ünlü oyuncu 'in kızı 'in oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in 'de oynayan kızı Ecem Akbin...

Güzel oyuncu 'in kızı da oyuncu. 'in ve 'un başrollerini paylaştığı dizisinde oynadığını duyanlar çok şaşırıyor. Eski futbolcu Ayhan Akbin ve oyuncu ilk oyunculuk deneyimi olarak Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. 30 yaşındaki genç oyuncu güzelliği ile nam salmış annesinin izinden gidiyor. Şimdilerde dizide tanıdığımız halinden oldukça farklı görünen Ecem Akbin'in bu değişikliğinin ardından verdiği kilolarla birlikte geçirdiği estetik operasyonlar olduğu konuşuluyor. Aydan Şener'in son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kızı Ecem Akbin'in bebeklik fotoğrafına hayranlarından beğeni yağdı. İşte değişimi ile de dikkat çeken genç oyuncu, Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 15:08
Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in Medcezir'de oynayan kızı Ecem Akbin...

Güzel oyuncu 'in kızı da oyuncu. 'in ve 'un başrollerini paylaştığı dizisinde oynadığını duyanlar çok şaşırıyor. Eski futbolcu Ayhan Akbin ve oyuncu ilk oyunculuk deneyimi olarak Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. 30 yaşındaki genç oyuncu güzelliği ile nam salmış annesinin izinden gidiyor. Şimdilerde dizide tanıdığımız halinden oldukça farklı görünen Ecem Akbin'in bu değişikliğinin ardından verdiği kilolarla birlikte geçirdiği estetik operasyonlar olduğu konuşuluyor. Aydan Şener'in son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kızı Ecem Akbin'in bebeklik fotoğrafına hayranlarından beğeni yağdı. İşte değişimi ile de dikkat çeken genç oyuncu, Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in Medcezir'de oynayan kızı Ecem Akbin...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in Medcezir'de oynayan kızı Ecem Akbin...
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Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in Medcezir'de oynayan kızı Ecem Akbin...

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Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in Medcezir'de oynayan kızı Ecem Akbin...
Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in Medcezir'de oynayan kızı Ecem Akbin...

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Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in Medcezir'de oynayan kızı Ecem Akbin...
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