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  • Ünlü oyuncu Brad Pitt'in eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Brad Pitt meğer...

Ünlü oyuncu 'in eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Brad Pitt meğer...

ile uzun bir süredir boşanma sürecinde olan yakışıklı Hollywood yıldızı , geçmişten günümüze birçok ünlü isimle aşk yaşadı. Brad Pitt'in her aşkı ve medyanın ilgi odağı oldu. Brad Pitt'in birlikte olduğu birçoğu ünlü isim olan kadında yine onunla birlikte medyanın ilgisini gördü. Öyle ki hala Brad Pitt ile isimleri aynı haberlerde yer alabiliyor. Eski aşklarından gelen açıklamalar her zaman okuyucu buluyor. Brad Pitt'in eski nişanlısı da yıllar sonra konuşanlar arasında yer alıyor. İşte Gwyneth Paltrow'un dikkat çektiği Brad Pitt'in birliktelik yaşadığı kadınlar ile fotoğrafları yeniden incelendiğinde ortaya çıkan gerçek...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:14
Ünlü oyuncu Brad Pitt'in eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Brad Pitt meğer...

ile uzun bir süredir boşanma sürecinde olan yakışıklı Hollywood yıldızı , geçmişten günümüze birçok ünlü isimle aşk yaşadı. Brad Pitt'in her aşkı ve medyanın ilgi odağı oldu. Brad Pitt'in birlikte olduğu birçoğu ünlü isim olan kadında yine onunla birlikte medyanın ilgisini gördü. Öyle ki hala Brad Pitt ile isimleri aynı haberlerde yer alabiliyor. Eski aşklarından gelen açıklamalar her zaman okuyucu buluyor. Brad Pitt'in eski nişanlısı da yıllar sonra konuşanlar arasında yer alıyor. İşte Gwyneth Paltrow'un dikkat çektiği Brad Pitt'in birliktelik yaşadığı kadınlar ile fotoğrafları yeniden incelendiğinde ortaya çıkan gerçek...

Ünlü oyuncu Brad Pitt'in eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Brad Pitt meğer...

ve hayatına giren kadınlar arasındaki bu bağlantı şaşırttı!

Her dönemin popüler ismi Brad Pitt, son dönemde eski eşi ile yaşadığı boşanma sürecinden farklı bir şekilde gündemimize girdi.

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Ünlü oyuncu Brad Pitt'in eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Brad Pitt meğer...

Kız arkadaşları ile birlikte olduğu dönemdeki imajıyla adeta onlara uyumu dikkatli gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Brad Pitt'in eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Brad Pitt meğer...

Bu yalnızca medyanın dikkati değil elbette; eski nişanlısı da bu konu hakkında yıllar sonra konuşanlar arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu Brad Pitt'in eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Brad Pitt meğer...

Paltrow, 2006 yılında Daily Express gazetesinde yayımlanan bir haberin yıllar sonra bir blogger tarafından tekrar paylaşıldığını görünce yorum yapmaktan kendini alamadı.

Ünlü oyuncu Brad Pitt'in eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Brad Pitt meğer...

Bu haberin tekrar gündeme gelmesi üzerine Paltrow, "Kız arkadaşına benzemeyi seven adam" cümlesine; "Ya da biz ona benzemeyi seviyoruz, kabul edelim" şeklinde bir yorum yazdı.

Ünlü oyuncu Brad Pitt'in eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Brad Pitt meğer...

46 yaşındaki Paltrow ile 55 yaşındaki Pitt, 1994 yılında çekilen Se7en filminin setinde tanıştı ve 1996 yılında nişanlandı.

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