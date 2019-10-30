Ünlü oyuncu Brad Pitt'in eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Brad Pitt meğer...

Angelina Jolie ile uzun bir süredir boşanma sürecinde olan yakışıklı Hollywood yıldızı Brad Pitt, geçmişten günümüze birçok ünlü isimle aşk yaşadı. Brad Pitt'in her aşkı ve medyanın ilgi odağı oldu. Brad Pitt'in birlikte olduğu birçoğu ünlü isim olan kadında yine onunla birlikte medyanın ilgisini gördü. Öyle ki hala Brad Pitt ile isimleri aynı haberlerde yer alabiliyor. Eski aşklarından gelen açıklamalar her zaman okuyucu buluyor. Brad Pitt'in eski nişanlısı Gwyneth Paltrow da yıllar sonra konuşanlar arasında yer alıyor. İşte Gwyneth Paltrow'un dikkat çektiği Brad Pitt'in birliktelik yaşadığı kadınlar ile fotoğrafları yeniden incelendiğinde ortaya çıkan gerçek...