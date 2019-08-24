Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in kardeşini gören inanamıyor! Burak Özçivit ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Ünlülerin kardeşi olup olmadığını ya da kiminle kardeş olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız. Sosyal medyada nadir de olsa kardeşlerini paylaşan ünlüler benzerlikleriyle hayrete düşürüyor. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in kardeşi de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Benzerlikleriyle şaşırtan Burak Özçivit ve kardeşi çok konuşulacak. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...