Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in oğlu Karan ile ilgili yeni paylaşımı dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 21:08 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 21:08

Ünlü oyuncu ’in oğlu ile ilgili yeni paylaşımı dikkat çekti!

'ın yıldızı ve 2013 yılında '' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları 'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fahriye Evcen son olarak doğum günü paylaşımlarıyla gündeme geldi. 35 yaşına giren Fahriye Evcen sosyal medya hesabından doğum günü kutlamalarını paylaştı. Özellikle oğlu Karan ile paylaştığı pasta üfleme anları kalpleri ısıttı. 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise bugün oğlu Karan'ın pastaya baktığı o an ile ilgili anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in oğlu Karan ile ilgili yeni paylaşımı dikkat çekti!

Ünlü oyuncu 'in özellikle oğlu ile paylaştığı pasta üfleme anları kalpleri ısıttı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in oğlu Karan ile ilgili yeni paylaşımı dikkat çekti!

Tam bu anlarda görüntülere Evcen ve Özçivit'in oğulları 'ın elini ağzına götürdüğü kameralara yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in oğlu Karan ile ilgili yeni paylaşımı dikkat çekti!

Sosyal medyada viral olan bu fotoğraf üzerine ünlü oyuncu Özçivit, bugün bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in oğlu Karan ile ilgili yeni paylaşımı dikkat çekti!

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kalpleri bir kez daha ısıtırken, bazı takipçiler 'aynı babasına benziyor' yorumu yaptı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in oğlu Karan ile ilgili yeni paylaşımı dikkat çekti!

'ın yıldızı ve 2013 yılında '' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

SON DAKİKA