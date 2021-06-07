Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in oğlu Karan ile ilgili yeni paylaşımı dikkat çekti!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fahriye Evcen son olarak doğum günü paylaşımlarıyla gündeme geldi. 35 yaşına giren Fahriye Evcen sosyal medya hesabından doğum günü kutlamalarını paylaştı. Özellikle oğlu Karan ile paylaştığı pasta üfleme anları kalpleri ısıttı. 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise bugün oğlu Karan'ın pastaya baktığı o an ile ilgili anlamlı bir paylaşımda bulundu.