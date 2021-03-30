Ünlü oyuncu Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı! Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un meğer kardeşleri de çok ünlüymüş...

Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk performansı ile izleyiciden tam not aldı. Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk dizideki yasak aşkı tepkileri çekerken oyunculuğu ile de takdir topladı. Sadakatsiz dizisi ile gündem olan Caner Cindoruk sosyal medyanın da en çok merak edilenlerinden oldu. Caner Cindoruk'un paylaşımları arasında en dikkat çekenler ise kardeşleri ile olanlar. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Caner Cindoruk'un iki kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler oldukça şaşırdı.Özellikle Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşi Taner Cindoruk ile olan benzerlikleri takipçilerinin yorumlarına da yansıdı. İşte Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ve Münir Can Cindoruk...