Ünlü oyuncu Demet Özdemir bahçesinde bikini altı ile güneşlenirken yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran ve geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Demet Özdemir, güneşlenirken verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in bikini altı ile güneşlenirken yaptığı paylaşımı da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali övgüler topladı. İşte güneşlenirken ve sonrasında verdiği pozlarla çok konuşulan Demet Özdemir'in makyajsız hali...