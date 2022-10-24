Giriş Tarihi: 24.10.2022 06:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
08:07
Ekin Türkmen'in köpeği dehşeti yaşattı! "Ben saldırıya uğrarken kayıtsız kaldılar"
Ünlü oyuncu Ekin Türkmen ve arkadaşı köpeklerini gezdirmek için Etiler'de bulunduğu sırada vahim bir olay yaşadı. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan olayda köpekler, spor yapmak için orada bulunan iş adamına saldırdı. Kuduz aşısı olduktan sonra bacağına dikiş atılan iş adamı, yaralanması sırasında olaya kayıtsız kalan Türkmen ve arkadaşından şikayetçi oldu. İş adamı köpeklerin ağızlıksız ve tasmalarının uzun olduğunu ileri sürdü.