Ekin Türkmen'in köpeği dehşeti yaşattı! "Ben saldırıya uğrarken kayıtsız kaldılar"

Köpeklerimiz ve biz ne olduğunu anlamadan birden bağırmaya başladı. Ben de korktuğum için gitmek istedim. Bize zarar verebilirdi. Ardından olay yerinden ayrıldık. Köpeklerimiz havlamadı bile, ısırmak için hamlede bulunmadı. Bize iftira atıyor' dedi. Polis, oyuncu Ekin Türkmen'in ifadesini almak için çalışma başlattı.