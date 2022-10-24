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Haberler Galeri Ekin Türkmen'in köpeği dehşeti yaşattı! "Ben saldırıya uğrarken kayıtsız kaldılar"
Giriş Tarihi: 24.10.2022 06:08 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 08:07

Ekin Türkmen'in köpeği dehşeti yaşattı! "Ben saldırıya uğrarken kayıtsız kaldılar"

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen ve arkadaşı köpeklerini gezdirmek için Etiler'de bulunduğu sırada vahim bir olay yaşadı. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan olayda köpekler, spor yapmak için orada bulunan iş adamına saldırdı. Kuduz aşısı olduktan sonra bacağına dikiş atılan iş adamı, yaralanması sırasında olaya kayıtsız kalan Türkmen ve arkadaşından şikayetçi oldu. İş adamı köpeklerin ağızlıksız ve tasmalarının uzun olduğunu ileri sürdü.

Ekin Türkmen’in köpeği dehşeti yaşattı! Ben saldırıya uğrarken kayıtsız kaldılar

İş insanı Eren Baloğlu, 7 Ağustos günü spor yapmak için Etiler Mahallesinde yürüyüşe çıktı. Yürüyüşünü hızlandıran 61 yaşındaki iş adamı ünlü oyuncu Ekin Türkmen ve arkadaşı Sevtap Tuzcu ile karşılaştı. Ünlü oyuncu ve arkadaşının sahibi olduğu köpekler iddiaya göre aniden yaşlı adama saldırdı.

Ekin Türkmen’in köpeği dehşeti yaşattı! Ben saldırıya uğrarken kayıtsız kaldılar

Ağızlarında ağızlık bulunmayan köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Baloğlu'na yoldan geçen vatandaşlar yardımcı oldu. Çünkü iddiaya göre kayışları gereğinden açık olan iki köpek, sahipleri tarafından kontrol edilemiyordu.

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Ekin Türkmen’in köpeği dehşeti yaşattı! Ben saldırıya uğrarken kayıtsız kaldılar

ÜNLÜ OYUNCU İFADE VERECEK

Yaralanmasına kayıtsız kalan Ekin Türkmen ve arkadaşına tepki gösteren Baloğlu, hastaneye kaldırıldı. Kuduz aşı olduktan sonra ısırıldığı bacağının dikiş atılan iş adamı taburcu edildi. Karakola giderek yaşadıkları nedeniyle şikayetçi olan Baloğlu'nun ihbarı sonrası Sevtap Tuzcu'nun ifadesi alındı. Genç kadın arkadaşı Ekin Türkmen'le bilikte köpeklerini gezdirdiklerini kabul ederek, 'Eren Baloğlu aniden bize doğru koşmaya başladı.

Ekin Türkmen’in köpeği dehşeti yaşattı! Ben saldırıya uğrarken kayıtsız kaldılar

Köpeklerimiz ve biz ne olduğunu anlamadan birden bağırmaya başladı. Ben de korktuğum için gitmek istedim. Bize zarar verebilirdi. Ardından olay yerinden ayrıldık. Köpeklerimiz havlamadı bile, ısırmak için hamlede bulunmadı. Bize iftira atıyor' dedi. Polis, oyuncu Ekin Türkmen'in ifadesini almak için çalışma başlattı.

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