Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıyor mu? Hayranlarını üzen oyuncu gerçeği açıkladı

Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstanbul Havalimanı'ndaydı. Koltuk değneği kullandığı ve yürümekte zorlandığı görülen oyuncuya "Engin Bey geçmiş olsun. Bodrum'dan geliyorsunuz, orada mı yaşandı kaza?" diye sorulunca şu yanıtı verdi:"Gayet iyiyim. Yan bağlarda bir yırtık var. Onunla uğraşıyorum. Bodrum'da yaşanmadı. Daha öncesinde bir set kazası geçirmiştim." Ünlü oyuncu oyunculuğu bıraktı mı? İşte detaylar…