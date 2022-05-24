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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıyor mu? Hayranlarını üzen oyuncu gerçeği açıkladı
Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:13

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıyor mu? Hayranlarını üzen oyuncu gerçeği açıkladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle gönlüne taht kuran Engin Altan Düzyatan sevenlerini korkuttu. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar 2014 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Evliliklerinde 8 yılı geride bırakan ünlü çift Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çocukları Emir Aras ve Alara ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Son olarak 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisine veda eden Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda elinde koltuk değnekleriyle görüntülendi. Yürümekte güçlük çeken ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verirken, "Oyunculuğu bıraktı" şeklindeki iddialara da açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıyor mu? Hayranlarını üzen oyuncu gerçeği açıkladı

Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstanbul Havalimanı'ndaydı. Koltuk değneği kullandığı ve yürümekte zorlandığı görülen oyuncuya "Engin Bey geçmiş olsun. Bodrum'dan geliyorsunuz, orada mı yaşandı kaza?" diye sorulunca şu yanıtı verdi:"Gayet iyiyim. Yan bağlarda bir yırtık var. Onunla uğraşıyorum. Bodrum'da yaşanmadı. Daha öncesinde bir set kazası geçirmiştim." Ünlü oyuncu oyunculuğu bıraktı mı? İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıyor mu? Hayranlarını üzen oyuncu gerçeği açıkladı

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, eşi Engin Altan Düzyatan ve iki çocuğuyla sakin bir hayat sürüyor.

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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıyor mu? Hayranlarını üzen oyuncu gerçeği açıkladı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN YENİ İŞİYLE DÜNYADA ÖNCÜ OLACAK!
Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca ve Umut Tanyolu gibi oyuncu arkadaşlarıyla sinema, dizi projelerine finansman sağlayacak NFT platformu işine girmişti.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıyor mu? Hayranlarını üzen oyuncu gerçeği açıkladı

'WideAngle' sinema projelerine finansman sağlamak için dijital dünyanın olanaklarından yararlanırken, sinema endüstrisine NFT ile yatırım yapmak isteyenlere de yeni bir kapı açmayı hedefliyor.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıyor mu? Hayranlarını üzen oyuncu gerçeği açıkladı

Film ve dizi endüstrisinde blok zincir teknolojisini kullanarak NFT'ler ile fonlama sistemi getirmeyi hedefleyen Wideangle adlı proje yola çıktı. Kurucuları arasında Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya gibi tanınmış isimlerin bulunduğu, dünyada öncü olma iddiasındaki Wideangle, NFT'ler aracılığıyla sinema, dizi ve diğer tüm dijital içeriklerin yapımını ve dağıtımını destekleyecek.

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