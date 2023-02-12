Ünlü oyuncu Fahriye Evcen yürekleri sızlattı! ’O küçük ellerinden öperim çocuk’

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası binlerce kişi hayatını kaybetti, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor; yaşanan afet sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimler de depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son paylaşımıyla yürekleri sızlattı. Adıyaman'da enkazların arasında annesini arayan küçük Barış'ı storysinde paylaşan Evcen, yazdığı duygu yüklü mesajla herkesi hüzünlendirdi…