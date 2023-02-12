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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Fahriye Evcen yürekleri sızlattı! 'O küçük ellerinden öperim çocuk’
Giriş Tarihi: 12.02.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 16:52

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen yürekleri sızlattı! 'O küçük ellerinden öperim çocuk’

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası binlerce kişi hayatını kaybetti, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor; yaşanan afet sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimler de depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son paylaşımıyla yürekleri sızlattı. Adıyaman'da enkazların arasında annesini arayan küçük Barış'ı storysinde paylaşan Evcen, yazdığı duygu yüklü mesajla herkesi hüzünlendirdi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen yürekleri sızlattı! ’O küçük ellerinden öperim çocuk’

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüzyılın afetinin ardından yara alan bölgelere sanat camiasından destekler sürüyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin deprem bölgesine bir tır, kıyafet ve gıda gönderdiği, 600 bin TL'de AFAD ve diğer yardım kuruluşlarına bağışta bulunmuştu. Çift, depremin ilk gününden beri de sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarla da bağış topluyor. Son olarak ise Fahriye Evcen, Adıyaman'da enkazların arasında annesini arayan küçük Barış'ı paylaştı. İşte o duygusal paylaşım…

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen yürekleri sızlattı! ’O küçük ellerinden öperim çocuk’

Tek yürek olan sanat camiasından da kimi bölgede, kimi sosyal medyadan destek olmaya çalışıyor.

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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen yürekleri sızlattı! ’O küçük ellerinden öperim çocuk’

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti Prf. Doktor Sinan Canan'ın YouTube yayınına katıldılar. Yayında depremzedeler için yaklaşık 400 bin dolar para toplandı ve toplamaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen yürekleri sızlattı! ’O küçük ellerinden öperim çocuk’

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit depremin ilk gününden AFAD'a maddi ve manevi yardım ettiklerini ve yardım etmeye de devam ettiklerini söylediler.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen yürekleri sızlattı! ’O küçük ellerinden öperim çocuk’

Ülkemizi yasa boğan bu yıkıcı depremin ilk gününden itibaren milyon takipçili sayfalarında onlarca paylaşım yaparak destek olan çift aynı desteği takipçilerinden de beklediğini söyledi.

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