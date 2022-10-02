Giriş Tarihi: 02.10.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 09:19

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bikinisiyle pencere önünde poz verdi!

Rol aldığı Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan, son yılların yükselen genç yıldızlarından. Güzel oyuncu Hafzanur Sancaktutan, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini mest etmeyi başarıyor. Meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Sancaktutan, dijital bir platformda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki performansıyla büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu son olarak yeşil bikinisiyle pencere önünde poz verdi. Sancaktutan'ın beğeni yağan pozlarına övgü dolu yorumlar geldi. İşte Hafzanur Sancaktutan'ın yeni paylaşımları...