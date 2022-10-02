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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bikinisiyle pencere önünde poz verdi!
Giriş Tarihi: 02.10.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 09:19

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bikinisiyle pencere önünde poz verdi!

Rol aldığı Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan, son yılların yükselen genç yıldızlarından. Güzel oyuncu Hafzanur Sancaktutan, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini mest etmeyi başarıyor. Meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Sancaktutan, dijital bir platformda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki performansıyla büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu son olarak yeşil bikinisiyle pencere önünde poz verdi. Sancaktutan'ın beğeni yağan pozlarına övgü dolu yorumlar geldi. İşte Hafzanur Sancaktutan'ın yeni paylaşımları...

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bikinisiyle pencere önünde poz verdi!

Genç oyuncu Hafzanur Sancaktutan son günlerde hem güzelliği hem özel hayatı hem kariyeriyle adından sıkça bahsettiriyor. 22 yaşındaki güzel oyuncu 2018-2019 yılları arasında yayınlanan Gülperi adlı dizide "Fidan" karakteriyle tanınmıştı. Güzel oyuncu ardından Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bikinisiyle pencere önünde poz verdi!

Son olarak Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, çocukken dedesi tarafından istismar edildiğini açıklamıştı.

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Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bikinisiyle pencere önünde poz verdi!

Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer vermişti:

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bikinisiyle pencere önünde poz verdi!

"İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum."

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bikinisiyle pencere önünde poz verdi!

Güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Hafsanur Sancaktutan, son yılların yükselen genç yıldızlarından.

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