Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir süredir magazin gündeminde. Yeğeni Mavi ile benzerliği çok konuşulan Hande Erçel, 'teyze' olmanın çok güzel bir his olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Teyze olmak dünyanın en güzel hissi! Anneliği tatmadığım için belki... 15 aylık oldu Mavi, her gün değişiyor. Ben haftada bir görüyorum her gittiğimde başka bir Mavi var… İleride çocuğum olsun ben de çok istiyorum." İfadelerini kullandı.