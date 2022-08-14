Giriş Tarihi: 14.08.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 19:38

Ünlü oyuncu Hande Erçel’den flaş açıklama! Hande Erçel ekranlara geri mi dönüyor?

En son 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Hande Erçel, sadece yer aldığı projelerle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 'Sel Çal Kapımı' dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile yollarını dizi bitimiyle birlikte ayıran ve kısa süre sonra Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu verdiği röportajla ekranlara göz kırptı. Ünlü oyuncu Hande Erçel ekranlara geri mü dönüyor? İşte ünlü oyuncunun o açıklaması!