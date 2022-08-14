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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hande Erçel’den flaş açıklama! Hande Erçel ekranlara geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 14.08.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 19:38

Ünlü oyuncu Hande Erçel’den flaş açıklama! Hande Erçel ekranlara geri mi dönüyor?

En son 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Hande Erçel, sadece yer aldığı projelerle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 'Sel Çal Kapımı' dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile yollarını dizi bitimiyle birlikte ayıran ve kısa süre sonra Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu verdiği röportajla ekranlara göz kırptı. Ünlü oyuncu Hande Erçel ekranlara geri mü dönüyor? İşte ünlü oyuncunun o açıklaması!

Ünlü oyuncu Hande Erçel’den flaş açıklama! Hande Erçel ekranlara geri mi dönüyor?

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projelerdeki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da magazinin ilgisini çekiyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel’den flaş açıklama! Hande Erçel ekranlara geri mi dönüyor?

Önce Kerem Bürsin'le, ardından da Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hande Erçel, son verdiği röportajla da yeniden gündeme geldi.

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Ünlü oyuncu Hande Erçel’den flaş açıklama! Hande Erçel ekranlara geri mi dönüyor?

Ünlü oyuncunun verdiği röportajda ne zaman ekranlara döneceği soruldu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel’den flaş açıklama! Hande Erçel ekranlara geri mi dönüyor?

"HEYECANLANDIĞIM GÜZEL PROJELERİMİZ VAR…"

Ünlü oyuncu Erçel ise, "Heyecanlandığım güzel projelerimiz var ama açıklamak için biraz daha zaman var." İfadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel’den flaş açıklama! Hande Erçel ekranlara geri mi dönüyor?

Kerem Bürsin'i hatırlatan paylaşımı ile gündeme gelen Hande Erçel'in kıyafetleri de çok konuşuluyor. Ünlü oyuncunun son fotoğraflarında birinde yer verdiği kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklatıyor. Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı, 2 bini geçiyor.

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