Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel fenomen çıktı! İşte güzelliği ile büyüleyen Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel...

Ünlü oyuncu Hande Erçel ilk sinema filmi için yapım şirketiyle anlaşmaya vardı. Güzel oyuncu Hande Erçel İran-Türk ortak yapımı 'Aşk Sarhoşu'nda Mevlânâ'nın kızı Kimya Hatun'u canlandıracak. Güzelliği ile dikkatleri çeken Hande Erçel kısa sürede başarılı işlere imza attı. İlk film tecrubesini uluslararası bir proje ile yapacak olan Hande Erçel bir yandan da yeni dizisi "Azize"nin çekimlerine devam ediyor. Hande Erçel, dizide başrolü Buğra Gülsoy ile paylaşıyor. Oynadığı diziler ve reklamlar ile kısa sürede zirveye hızla tırmanan Hande Erçel'in kendi kadar ablası da ünlü. 25 yaşındaki Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel 1 milyon takipçisi olan paylaşımları rekor beğeni alan bir fenomen. Güzelliği ile büyüleyen Gamze Erçel şu sıralar hamile. Yaptığı ilgi çekici paylaşımlar ilgi odağı olan Gamze Erçel kız kardeşi Hande Erçel'den oldukça farklı bir hayat sürüyor. İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...