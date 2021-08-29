Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hazal Kaya yeni imajını sevdi! Yeni projesi için imajını yenileyen Hazal Kaya'dan yeni poz!
Giriş Tarihi: 29.08.2021 22:57 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 22:57

Ünlü oyuncu Hazal Kaya yeni imajını sevdi! Yeni projesi için imajını yenileyen Hazal Kaya'dan yeni poz!

Farklı projelerle karşımıza çıkan başarılı oyuncu Hazal Kaya, yeni sezonda yepyeni bir projeyle daha karşımızda olacak. Yeni projesi için hazırlık yapan Hazal Kaya'nın ilk işi imaj değişikliğine gitmek için oldu. Ünlü oyuncu yeni projesi için saçlarını farklı bir renge boyattı. Hazal Kaya, imajını yeniler yenilemez ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı fotoğrafın altına ise ünlü oyuncu, "Sizce ben 'çok yorgunum abi deli gibi tatil yapıp bütün kış yatıcam!' deyip asla tatile gidemeden diziye başlamış mıyımdır?" ifadelerini kullandı. İşte Hazal Kaya hayranlarının da merakla beklediği o paylaşım!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya yeni imajını sevdi! Yeni projesi için imajını yenileyen Hazal Kaya’dan yeni poz!

'Adını Feriha Koydum', 'Aşk-ı Memnu' gibi projelerle televizyona damga vuran yapımlarda başarılı bir performans sergileyen ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan yeni bir haber var.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya yeni imajını sevdi! Yeni projesi için imajını yenileyen Hazal Kaya’dan yeni poz!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yeni projesi için imajını tamamen yeniledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Hazal Kaya yeni imajını sevdi! Yeni projesi için imajını yenileyen Hazal Kaya’dan yeni poz!

2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak kalan Hazal Kaya, yepyeni projeyle ekranlara geri dönüyor.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya yeni imajını sevdi! Yeni projesi için imajını yenileyen Hazal Kaya’dan yeni poz!

Ünlü oyuncu yeni proje öncesi saç rengini değiştirdi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya yeni imajını sevdi! Yeni projesi için imajını yenileyen Hazal Kaya’dan yeni poz!

Ünlü oyuncu, yenilediği imajını sosyal medya üzerinden paylaştı.

SON DAKİKA