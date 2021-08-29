Ünlü oyuncu Hazal Kaya yeni imajını sevdi! Yeni projesi için imajını yenileyen Hazal Kaya’dan yeni poz!

Farklı projelerle karşımıza çıkan başarılı oyuncu Hazal Kaya, yeni sezonda yepyeni bir projeyle daha karşımızda olacak. Yeni projesi için hazırlık yapan Hazal Kaya'nın ilk işi imaj değişikliğine gitmek için oldu. Ünlü oyuncu yeni projesi için saçlarını farklı bir renge boyattı. Hazal Kaya, imajını yeniler yenilemez ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı fotoğrafın altına ise ünlü oyuncu, "Sizce ben 'çok yorgunum abi deli gibi tatil yapıp bütün kış yatıcam!' deyip asla tatile gidemeden diziye başlamış mıyımdır?" ifadelerini kullandı. İşte Hazal Kaya hayranlarının da merakla beklediği o paylaşım!