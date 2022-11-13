Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecinin aracına çarpınca neye uğradığını şaşırdı!

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gece sevgilisi Burcu Denizer ile Etiler'deydi. Mekan çıkışı görüntülenen oyuncu, 'Her şey yolunda' diyerek aracına geçti. Hareket ettikten sonra bir anda gazetecilerin aracına çarpan oyuncu, neye uğradığını şaşırdı. Urgancıoğlu, gazetecinin yanına giderek 'Hatalıyım, özür dilerim. Bana numaranı ver. Yarın halledelim' diyerek oradan ayrıldı. MEĞER KARDEŞİYLE AYNI DİZİDEYMİŞ! Sosyal medya Kaan Urgancıoğlu'nun sarışın versiyonu olan oyuncu kardeşini konuşuyor. Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı... Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Son olarak Kaan Urgancıoğlu tatil halleri sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu. Arkadaşının aşkını çaldığı haberleri gündemi oldukça meşgul eden Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyada 2.3 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kaldı. Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı. İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ve ünlülerin merak edilen kardeşleri... Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkat çekerken 'Kaan'ın sarışın hali' yorumları yapıldı. 'Vatanım Sensin' dizisiyle yıldızı parlayan, 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile dikkat çeken ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkan Pınar Deniz güzelliğiyle de büyülüyor. Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla çok konuşuluyor. Yargı'da Aşk 101 dizisinden de partneri Kaan Urgancıoğlu ile rol alan Pınar Deniz'in ünü ülke sınırlarını da aştı. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in son olarak ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri... Yargı dizisinde Ceylin karakteri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz!i görenler ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulundu. Huri Deniz'in kardeşinin sosyal medyasında boy göstermesinin ardından kişisel sayfası adeta takipçi akınına uğradı. düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Huri Deniz'in pozlarına beğeni yağıyor. Kardeşi ile benzerlikleri de yorumlara yansıyor. Ünlü isimlerin merak edilen kardeşlerini sizler için derledik... Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan adında bir de oğlu var. Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında. Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Instagram'da 20 milyona takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit özellikle tatil pozları ile büyük beğeni toplamıştı. Burçun Özçivit'e takipçilerinden 'Esmer güzeli' yorum yağıyor. İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri... 2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş! Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynamış. Güzel gözleri ile övgüleri toplayan Kardelen Hacıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına da beğeni yağıyor. AZRA AKIN AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE UMUT AKYÜREK UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK GÜRKAN UYGUN GÜRKAN UYGUN VE VOLKAN UYGUN HAKAN PEKER HAKAN PEKER VE ABİSİ ZAFER PEKER BURCU ESMERSOY BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY BÜŞRA DEVELİ BÜŞRA DEVELİ'NİN KARDEŞİ DİLARA DEVELİ BARIŞ ARDUÇ BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ İREM DERİCİ İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ MELİSA ŞENOLSUN MELİSA ŞENOLSUN VE EFECAN ŞENOLSUN PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ ARAS BULUT İYNEMLİ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ ÇAĞATAY ULUSOY ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ ATALAY ULUSOY EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI VE KARDEŞİ FUNDA ŞALI BENSU SORAL BENSU SORAL, İKİZ KARDEŞİ BEDİRHAN SORAL VE ABLASI HANDE SORAL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL VE KIZ KARDEŞİ GAMZE ERÇEL KAAN URGANCIOĞLU KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ CAN URGANCIOĞLU TOLGA SARITAŞ TOLGA SARITAŞ VE KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞİ HADİSE HADİSE, KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ MERYEM UZERLİ MERYEM UZERLİ MERVE DİZDAR MERVE DİZDAR VE KARDEŞİ