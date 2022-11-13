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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecinin aracına çarpınca neye uğradığını şaşırdı!
Giriş Tarihi: 13.11.2022 07:20 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 07:22

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecinin aracına çarpınca neye uğradığını şaşırdı!

Önceki Etiler'de gazetecilerin aracına çarpan oyuncu Kaan Urgancıoğlu, "Hatalıyım, özür dilerim. Bana numaranı ver. Yarın halledelim" diyerek oradan ayrıldı

GÖKHAN GÖKDUMAN
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecinin aracına çarpınca neye uğradığını şaşırdı!

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gece sevgilisi Burcu Denizer ile Etiler'deydi. Mekan çıkışı görüntülenen oyuncu, "Her şey yolunda" diyerek aracına geçti.

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecinin aracına çarpınca neye uğradığını şaşırdı!

Hareket ettikten sonra bir anda gazetecilerin aracına çarpan oyuncu, neye uğradığını şaşırdı.

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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecinin aracına çarpınca neye uğradığını şaşırdı!

Urgancıoğlu, gazetecinin yanına giderek "Hatalıyım, özür dilerim. Bana numaranı ver. Yarın halledelim" diyerek oradan ayrıldı.

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecinin aracına çarpınca neye uğradığını şaşırdı!
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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu gazetecinin aracına çarpınca neye uğradığını şaşırdı!

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