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Haberler Galeri Oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü! İşte ilk kareler...
Giriş Tarihi: 22.05.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 12:53

Oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü! İşte ilk kareler...

2008 yılına damga vuran Issız Adam filmindeki Ada rolüyle adını duyuran ünlü oyuncu Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın ile mutluğa 'Evet' dedi. Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile evlendi. Melis Birkan'ın sade gelinliği tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü çiftin nikah törenine ise, Sefirin Kızı dizisinde beraber rol aldıkları Engin Akyürek de katıldı. İşte ünlü çiftin mutluluk kareleri...

Oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü! İşte ilk kareler...

Güzel oyuncu Melis Birkan, bir döneme damga vuran Issız Adam filminde, Cemal Hünal ile başrolü paylaşmıştı. Adını bu filmle geniş kitlelere duyuran Melis Birkan, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi .Melis Birkan ve Aras Aydın, sade bir nikahla hayatını birleştirdi.

Oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü! İşte ilk kareler...

Issız Adam filmindeki Ada karakteriyle milyonların kalbine dokunan güzel oyuncu Melis Birkan, rol aldığı her projeyle adından söz ettiriyor.

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Oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü! İşte ilk kareler...

Ünlü oyuncu Melis Birkan uzun süredir meslektaşı Aras Aydın ile ilişki yaşıyordu.

Oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü! İşte ilk kareler...

Mutluluklarını gözden uzak yaşayan Birkan ve Aydın çiftinden güzel haber geldi.

Oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü! İşte ilk kareler...

Birkan ve Aydın çiftini bu özel günlerinde arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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