Oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü! İşte ilk kareler...

Güzel oyuncu Melis Birkan, bir döneme damga vuran Issız Adam filminde, Cemal Hünal ile başrolü paylaşmıştı. Adını bu filmle geniş kitlelere duyuran Melis Birkan, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi .Melis Birkan ve Aras Aydın, sade bir nikahla hayatını birleştirdi.