Giriş Tarihi: 22.05.2022 12:34
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
12:53
Oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi! Gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü! İşte ilk kareler...
2008 yılına damga vuran Issız Adam filmindeki Ada rolüyle adını duyuran ünlü oyuncu Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın ile mutluğa 'Evet' dedi. Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile evlendi. Melis Birkan'ın sade gelinliği tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü çiftin nikah törenine ise, Sefirin Kızı dizisinde beraber rol aldıkları Engin Akyürek de katıldı. İşte ünlü çiftin mutluluk kareleri...