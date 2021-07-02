Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in şansız tatili! Melisa Döngel sevgilisi ile ilk kez çıktığı Bodrum tatilinde bileğini kırdı!

Başarılı oyunculuğuyla son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan genç oyuncu Melisa Döngel, tatil sezonunu açtı. Geçen ay Deniz Şahin ile ilişkisini kalp emojisiyle ilan eden Melisa Döngel, sevgilisiyle soluğu Bodrum'da aldı. İlk kez görüntülenen çiftten Melisa Döngel'e çıktığı tatilde ise nazara geldi. Güzel oyuncu, geçirdiği bir kaza sonucu bileğini kırdı. Sargılı kolu nedeniyle üzerini çıkartmakta zorlanan Döngel, sevgilisinin yardım etmemesine çok kızdı. Çift, daha sonra romantik anlar yaşadı.