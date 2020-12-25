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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin karnı burnunda! 8 aylık Meryem Uzerli'den doğum öncesi pozlar...

Ünlü oyuncu ! 8 aylık Meryem Uzerli'den doğum öncesi pozlar...

dizisindeki karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin, hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Meryem Uzerli hamileliğinde 8 ayı geride bıraktı. kinci bebeğini kucağına almak için gün sayan 8 aylık Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi. yaptığı son paylaşımı takipçileri adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte güzel oyuncu ...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 08:45
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin karnı burnunda! 8 aylık Meryem Uzerli'den doğum öncesi pozlar...

dizisindeki karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin, hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin karnı burnunda! 8 aylık Meryem Uzerli'den doğum öncesi pozlar...

Meryem Uzerli hamileliğinde 8 ayı geride bıraktı.

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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin karnı burnunda! 8 aylık Meryem Uzerli'den doğum öncesi pozlar...

kinci bebeğini kucağına almak için gün sayan 8 aylık Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin karnı burnunda! 8 aylık Meryem Uzerli'den doğum öncesi pozlar...

yaptığı son paylaşımı takipçileri adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin karnı burnunda! 8 aylık Meryem Uzerli'den doğum öncesi pozlar...

İşte güzel oyuncu ...

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