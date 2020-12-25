Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin karnı burnunda! 8 aylık Meryem Uzerli'den doğum öncesi pozlar...

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin, hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Meryem Uzerli hamileliğinde 8 ayı geride bıraktı. kinci bebeğini kucağına almak için gün sayan 8 aylık hamile Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi. Meryem Uzerli'nin karnı burnunda yaptığı son paylaşımı takipçileri adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin karnı burnunda pozu...
Giriş Tarihi: 25.12.2020
08:44
Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
08:45
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