Ünlü oyuncu Mine Tugay’dan yeni poz! Mine Tugay tulumuyla mest etti!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, evinin bahçesinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mine Tugay, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Derin dekoltesi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu bu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Tugay'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek "20'lik genç kızları cebinden çıkarır", "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran o fotoğrafı!