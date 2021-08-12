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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Mine Tugay’dan yeni poz! Mine Tugay tulumuyla mest etti!
Giriş Tarihi: 12.08.2021 20:56 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 20:56

Ünlü oyuncu Mine Tugay’dan yeni poz! Mine Tugay tulumuyla mest etti!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, evinin bahçesinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mine Tugay, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Derin dekoltesi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu bu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Tugay'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek "20'lik genç kızları cebinden çıkarır", "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran o fotoğrafı!

Ünlü oyuncu Mine Tugay’dan yeni poz! Mine Tugay tulumuyla mest etti!

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, yeni paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine damga vurdu.

Ünlü oyuncu Mine Tugay’dan yeni poz! Mine Tugay tulumuyla mest etti!

Derin dekoltesi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu bu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ünlü oyuncu Mine Tugay’dan yeni poz! Mine Tugay tulumuyla mest etti!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Tugay'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek "20'lik genç kızları cebinden çıkarır", "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncu Mine Tugay’dan yeni poz! Mine Tugay tulumuyla mest etti!

Son olarak Zalim İstanbul dizisindeki performansı ile hafızalara kazınan 42 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Mine Tugay’dan yeni poz! Mine Tugay tulumuyla mest etti!

Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay fit halini ile beğeni toplarken güzelliğiyle de oldukça iddialı.

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