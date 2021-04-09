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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Mine Tugay’ın siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Fit hali ile büyüleyen Mine Tugay genç kızlara taş çıkarttı
Giriş Tarihi: 09.04.2021 06:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 08:18

Ünlü oyuncu ’ın siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Fit hali ile büyüleyen Mine Tugay genç kızlara taş çıkarttı

Güzel oyuncu yine adından söz ettirdi. Son olarak 'da karakterine hayat veren Mine Tugay, dizisinde de rolü ile karşımıza çıkmıştı. Mine Tugay paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay'ın siyah bodysiyle verdiği poz büyük topladı. 'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor. İşte kızıl saçlarıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın Instagram halleri...

Ünlü oyuncu Mine Tugay’ın siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Fit hali ile büyüleyen Mine Tugay genç kızlara taş çıkarttı

Ünlü oyuncu , sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla yine gündem oldu. Tugay paylaşımlarına "Uzun zaman sonra şahane bir çekim yaptık. Bana çok iyi geldi" notunu düştü.

Ünlü oyuncu Mine Tugay’ın siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Fit hali ile büyüleyen Mine Tugay genç kızlara taş çıkarttı

42 yaşındaki oyuncu , paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tugay, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzel oyuncuya yağdı.

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Ünlü oyuncu Mine Tugay’ın siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Fit hali ile büyüleyen Mine Tugay genç kızlara taş çıkarttı

Tugay yeni pozlarıyla 'ı yine yıktı geçti. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan ünlü oyuncunun paylaştığı pozlar 300 binin üzerinde aldı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay’ın siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Fit hali ile büyüleyen Mine Tugay genç kızlara taş çıkarttı

'Uzun bir aradan sonra şahane çekim yaptık' notuyla takipçilerinin karşısına çıkan , bir döndü pir döndü. 42 yaşındaki Mine Tugay'ı görenler, 'Maşallah yaşına rağmen çok güzel bir kadın' yorumlarında bulunuyor.

Ünlü oyuncu Mine Tugay’ın siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Fit hali ile büyüleyen Mine Tugay genç kızlara taş çıkarttı

Son olarak 'da karakterine hayat veren , dizisinde de rolü ile karşımıza çıkmıştı.

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