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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray ‘hakaret’ için adliyeye koridorlarında! “Davayı takip edeceğim, şikayetçiyim”
Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 15:53

Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray ‘hakaret’ için adliyeye koridorlarında! “Davayı takip edeceğim, şikayetçiyim”

Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray sosyal medya üzerinden kendisine ağır hakaretlerde bulunan bir kullanıcıyı savcılığa şikâyet etti. Ünlü oyuncu açılan dava için geldiği İstanbul Adliyesinde onur ve şerefini hiçe sayan şüphelinin cezalandırılması için mahkemeye dilekçe sundu. 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli söz konusu hakaret içerikli paylaşımı kendisinin yaptığını ancak sanatçıyı koruduğunu iddia etti.

ATAKAN IRMAK
Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray ‘hakaret’ için adliyeye koridorlarında! “Davayı takip edeceğim, şikayetçiyim”

Ekranların sevilen oyuncusu Nur Sürer Kuray sosyal medya üzerinden kendisine ağır hakaretlerde bulunan bir kullanıcıyı savcılığa şikâyet etti. 69 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medyada gezdiği sırada bir vatandaşın yapmış olduğu yoruma öfkelendi. Hakaret içerikli yorumları belgeleyerek adliyenin yolunu tutan oyuncu, sosyal medya kullanıcısının cezalandırılmasını talep etti.

Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray ‘hakaret’ için adliyeye koridorlarında! “Davayı takip edeceğim, şikayetçiyim”

HAKARETİ AFFETMEDİ ADLİYEDE SOLUĞU ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede sosyal medya hesabındaki sayfada yayınlanan konuşmasının altına bir vatandaşın, 'Allah seni kahretsin k..tak' şeklinde yorum yapılarak hakarete uğradığını söyleyen Nur Sürer Kuray kullanıcının tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kullanıcının kimliği tespit edildi.

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Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray ‘hakaret’ için adliyeye koridorlarında! “Davayı takip edeceğim, şikayetçiyim”

OYUNCUYA DEĞİL BAŞKASINA KÜFÜR ETMİŞ
Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını ancak hedefin oyuncu Nur Sürer Kuray olmadığını aksine kendisini savunduğunu iddia etti. Oyuncuya hakarette bulunan başka bir kullanıcıya hakaret ettiğini belirten Önder D., isimli vatandaş suçlamaları reddetti.

Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray ‘hakaret’ için adliyeye koridorlarında! “Davayı takip edeceğim, şikayetçiyim”

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin hakaret içerikli cümleyi kendisinin yazdığını itiraf ettiğini belirterek hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine açılan davaya geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu gelerek dilekçe sundu. Hakarete uğradığını belirten oyuncu şikayetinin devam ettiğini şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.

Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray ‘hakaret’ için adliyeye koridorlarında! “Davayı takip edeceğim, şikayetçiyim”
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