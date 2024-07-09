Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray ‘hakaret’ için adliyeye koridorlarında! “Davayı takip edeceğim, şikayetçiyim”

OYUNCUYA DEĞİL BAŞKASINA KÜFÜR ETMİŞ

Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını ancak hedefin oyuncu Nur Sürer Kuray olmadığını aksine kendisini savunduğunu iddia etti. Oyuncuya hakarette bulunan başka bir kullanıcıya hakaret ettiğini belirten Önder D., isimli vatandaş suçlamaları reddetti.