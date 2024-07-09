Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
15:53
Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray ‘hakaret’ için adliyeye koridorlarında! “Davayı takip edeceğim, şikayetçiyim”
Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray sosyal medya üzerinden kendisine ağır hakaretlerde bulunan bir kullanıcıyı savcılığa şikâyet etti. Ünlü oyuncu açılan dava için geldiği İstanbul Adliyesinde onur ve şerefini hiçe sayan şüphelinin cezalandırılması için mahkemeye dilekçe sundu. 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli söz konusu hakaret içerikli paylaşımı kendisinin yaptığını ancak sanatçıyı koruduğunu iddia etti.