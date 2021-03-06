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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle yeni paylaşım! İlk kez poz verdi...
Giriş Tarihi: 06.03.2021 17:24 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 11:54

Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle yeni paylaşım! İlk kez poz verdi...

Bebeğiyle ilk kez sosyal medyadan paylaşım yapan Özge Özder, henüz bebeğinin yüzünü göstermeyeceğini söyledi.

Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle yeni paylaşım! İlk kez poz verdi...
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Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle yeni paylaşım! İlk kez poz verdi...

'Sadakatsiz' dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder, anne oldu.

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Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle yeni paylaşım! İlk kez poz verdi...

Özge Özder bebeğiyle ilk kez sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Özge Özder'den bebeğiyle yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle yeni paylaşım! İlk kez poz verdi...

2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan oyuncu Özge Özder, anneliğin keyfini sürüyor.

Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle yeni paylaşım! İlk kez poz verdi...

Yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki Derya karakterini canlandırırken hamile olan Özge Özder doğum için diziye ara vermişti.

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