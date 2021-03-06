Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle yeni paylaşım! İlk kez poz verdi...

'Sadakatsiz' dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder, anne oldu. Özge Özder bebeğiyle ilk kez sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Özge Özder'den bebeğiyle yeni paylaşım 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan oyuncu Özge Özder, anneliğin keyfini sürüyor. Yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki Derya karakterini canlandırırken hamile olan Özge Özder doğum için diziye ara vermişti. Özge Özder şu sıralar bebeğinin bakımıyla ilgileniyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu hayranlarına öneride bulunmayı ihmal etmiyor. 1 haftalık lohusa olan Özge Özder kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yarattı. 1 haftada hamilelik döneminde aldığı 15 kilonun 11 kilosunu veren Özge Özder zayıflama sırrını açıkladı. İşte Özge Özder'in hamile ve yeni doğum yapmış takipçilerine verdiği öneriler... Özge Özder, doğum yapan kadınlara 'Rejim yapmayınız, emziriniz anneler' uyarısında bulundu. Özder '52 kilo ile hamile kalmıştım. Hipertansiyonun yaptığı ödem ve şişkinlik ile +15 kilo vardı üstümde. Ödem derhal gitti. Sadece süt vererek aldığım kilolar da hızla eriyor. Bir haftalık lohusalık ama sadece 4 kilo! Aferin bize. Rejim yapmayınız, emziriniz anneler!' dedi. Ünlü oyuncu Özge Özder'den bebeğiyle yeni paylaşım Ünlü oyuncu Özge Özder'den bebeğiyle yeni paylaşım Ünlü oyuncu Özge Özder'den bebeğiyle yeni paylaşım Ünlü oyuncu Özge Özder'den bebeğiyle yeni paylaşım Ünlü oyuncu Özge Özder'den bebeğiyle yeni paylaşım Ünlü oyuncu Özge Özder'den bebeğiyle yeni paylaşım