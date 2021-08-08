Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci karnı burnunda ilk kez görüntülendi! ‘Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz’

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, ilişkilerine doludizgin devam ediyor. 7 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çiftten geçtiğimiz günlerde bebek haberi gelmişti. Önceki gün Burak Yamantürk'le birlikte Yeniköy'de görüntülenen oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Hamileliğinde 5'inci ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özge Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi. Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ardından evlerinin yolunu tuttu.