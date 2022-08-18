Giriş Tarihi: 18.08.2022 14:17
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
14:23
Ünlü oyuncu Pelin Akil siyah elbisesiyle takipçilerini mest etti! "Güzel kelimesi hafif kalır"
Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Magazin dünyasında parmakla gösterilen Anıl Altan ile Pelin Akil, dudak dudağa poz verdi. Gözde çiftten Pelin Akil son olarak siyah elbiseli pozunu takipçileriyle paylaştı. 36 yaşındaki güzel oyuncu güzelliğiyle görenleri büyüledi. Ünlü isme yorum üstüne yorum yağdı.