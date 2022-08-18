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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Pelin Akil siyah elbisesiyle takipçilerini mest etti! "Güzel kelimesi hafif kalır"
Giriş Tarihi: 18.08.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 14:23

Ünlü oyuncu Pelin Akil siyah elbisesiyle takipçilerini mest etti! "Güzel kelimesi hafif kalır"

Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Magazin dünyasında parmakla gösterilen Anıl Altan ile Pelin Akil, dudak dudağa poz verdi. Gözde çiftten Pelin Akil son olarak siyah elbiseli pozunu takipçileriyle paylaştı. 36 yaşındaki güzel oyuncu güzelliğiyle görenleri büyüledi. Ünlü isme yorum üstüne yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil siyah elbisesiyle takipçilerini mest etti! Güzel kelimesi hafif kalır

Güzel oyuncu Pelin Akil 2016 yılında aşk yaşadığı Anıl Altan çile dünyaevine girmişti. Gözde çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil siyah elbisesiyle takipçilerini mest etti! Güzel kelimesi hafif kalır

Ünlü çift aktif olarak kullandıkları sosyal medya hesaplarından mutlu ve eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Ünlü oyuncu Pelin Akil siyah elbisesiyle takipçilerini mest etti! Güzel kelimesi hafif kalır

Magazin camiasında ilişkileriyle örnek gösterilen gözde çift, son olarak dudak dudağa poz vermişti.

Ünlü oyuncu Pelin Akil siyah elbisesiyle takipçilerini mest etti! Güzel kelimesi hafif kalır

Eşiyle romantik pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Pelin Akil, gönderisine ise kalp emojisi eklemişti.

Ünlü oyuncu Pelin Akil siyah elbisesiyle takipçilerini mest etti! Güzel kelimesi hafif kalır

İşte Anıl Altan ile Pelin Akil çiftinin dudak dudağa pozu...

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