Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:33

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ siyah süper minisiyle sosyal medyayı yıktı! "Taş gibisin maşallah"

Güzel oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle hafızlara kazındı. Şöhretine şöhret katan oyuncu ve sunucu Altuğ, aynı zamanda güzelliğiyle de parmak ısırtıyor. Ünlü isim, 12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş büyük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştirdi. Atacan çifti, evliliklerinin ardından kızları Su ile mutluluklarını taçlandırdı. Atacan ailesi, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.Sosyal medya hesabı aktif olarak kullanan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, son olarak süper mini siyah elbisesiyle poz verdi. İşte ünlü ismin genç kızlara taş çıkartan o paylaşımı...