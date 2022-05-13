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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Pınar Altuğ siyah süper minisiyle sosyal medyayı yıktı! "Taş gibisin maşallah"
Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:33

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ siyah süper minisiyle sosyal medyayı yıktı! "Taş gibisin maşallah"

Güzel oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle hafızlara kazındı. Şöhretine şöhret katan oyuncu ve sunucu Altuğ, aynı zamanda güzelliğiyle de parmak ısırtıyor. Ünlü isim, 12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş büyük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştirdi. Atacan çifti, evliliklerinin ardından kızları Su ile mutluluklarını taçlandırdı. Atacan ailesi, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.Sosyal medya hesabı aktif olarak kullanan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, son olarak süper mini siyah elbisesiyle poz verdi. İşte ünlü ismin genç kızlara taş çıkartan o paylaşımı...

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ siyah süper minisiyle sosyal medyayı yıktı! Taş gibisin maşallah

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla hayranlarını büyülüyor.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ siyah süper minisiyle sosyal medyayı yıktı! Taş gibisin maşallah

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Altuğ, güzellliğini tescil ettirdi.

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ siyah süper minisiyle sosyal medyayı yıktı! Taş gibisin maşallah

Ünlü isim, Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı atv ekranlarına damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle şöhret basamaklarına tırmanmıştı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ siyah süper minisiyle sosyal medyayı yıktı! Taş gibisin maşallah

Pınar Altuğ, kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla yıllardır gündemden düşmeyen ünlülerden biri.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ siyah süper minisiyle sosyal medyayı yıktı! Taş gibisin maşallah

Güzel isim, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 12 Nisan 2008 tarihinde mutluluğa 'Evet' dedi.

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