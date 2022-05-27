Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 08:25

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Güzel oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle hafızlara kazındı. Şöhretine şöhret katan oyuncu ve sunucu Altuğ, aynı zamanda güzelliğiyle de parmak ısırtıyor. Ünlü isim, 12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş büyük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştirdi. Atacan çifti, evliliklerinin ardından kızları Su ile mutluluklarını taçlandırdı. Atacan ailesi, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medya hesabı aktif olarak kullanan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi. Altuğ'un yeni elektrikli lüks aracı dikkat çekti. Fiyatı isek dudak uçuklattı…