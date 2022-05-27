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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 08:25

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Güzel oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle hafızlara kazındı. Şöhretine şöhret katan oyuncu ve sunucu Altuğ, aynı zamanda güzelliğiyle de parmak ısırtıyor. Ünlü isim, 12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş büyük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştirdi. Atacan çifti, evliliklerinin ardından kızları Su ile mutluluklarını taçlandırdı. Atacan ailesi, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medya hesabı aktif olarak kullanan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi. Altuğ'un yeni elektrikli lüks aracı dikkat çekti. Fiyatı isek dudak uçuklattı…

EVREN ABDULLAHOĞLU
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Pınar Altuğ, önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi. Pınar Altuğ, yeni elektrikli aracıyla ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un, aracı için kendisinin, eşinin ve kızının baş harflerinden oluşan özel bir plaka aldığı görüldü. Ünlü oyuncu yeni aracı için kesenin ağzını açtı. İşte Pınar Altuğ'un yeni arabasının değeri…

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Pınar Altuğ, önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi.

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

2.5 MİLYONLUK SEFA
Altuğ, 2.5 milyon lira değerindeki elektrikli yeni aracı ile ilk kez görüntülendi.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Ünlü oyuncunun, aracı için kendisinin, eşinin ve kızının baş harflerinden oluşan özel bir plaka aldığı görüldü.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un lüks aracı dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Safiye Soyman'ın "Bana çaktırmadan eşim beni aldatabilir'' açıklaması sorulan oyuncu, "Safiye Hanım öyle uygun gördüyse bana bir şey demek düşmez" cevabını verdi.

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