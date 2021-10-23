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Haberler Galeri Oyuncu Şebnem Özinal'ın kızı Ayşe büyüdü! Annesinin boyuna gelen Ayşe görenleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 23.10.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 16:59

Oyuncu Şebnem Özinal'ın kızı Ayşe büyüdü! Annesinin boyuna gelen Ayşe görenleri şaşırttı!

Ünlü oyuncu Şebnem Özinal, işletmeci Şefik Öztek ile 2005'te Roma'da nikah masasına oturmuştu. Mutlulukları 15 yıl süren çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Şimdilerde 50 yaşında olan oyuncu Şebnem Özinal, son olarak Nişantaşı'nda kızı Ayşe Öztek ile görüntülendi. Oyuncunun Şefik Öztek'le olan evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Ayşe'yi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Annesinin boyuna geldiği görülen Ayşe, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Şebnem Özinal'ın son haliyle dikkat çeken kızı Ayşe...

Ünlü oyuncu Şebnem Özinal’ın kızı Ayşe genç kız oldu! Annesinin boyuna erişen Ayşe sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Oyuncu Şebnem Özinal, önceki gün eski eşi Şefik Öztek'le olan evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Ayşe ile Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Ünlü oyuncu Şebnem Özinal’ın kızı Ayşe genç kız oldu! Annesinin boyuna erişen Ayşe sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Kızını doktor kontrölüne getirdiğini söyleyen oyuncu, "Her şey yolunda. Tiyatro devam ediyor" dedi. Yıllar sonra ortaya çıkan Ayşe Öztek'in, oldukça büyüdüğü görüldü.

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Ünlü oyuncu Şebnem Özinal’ın kızı Ayşe genç kız oldu! Annesinin boyuna erişen Ayşe sosyal medyada ilgi odağı oldu!

"SENİ REZİL ETMEZSEM ADAM DEĞİLİM"

2018 yılında İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Şebnem Özinal, eşi Şefik Öztek'in kıskançlıkları nedeniyle mesleğini yapamadığını belirtmişti.

Ünlü oyuncu Şebnem Özinal’ın kızı Ayşe genç kız oldu! Annesinin boyuna erişen Ayşe sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Evlilik hayatının son dönemde eşinin kıskançlıkları nedeniyle kötüye gitmeye başladığını belirten oyuncu, kızı Ayşe ve kendisi için aylık 13 bin TL nafaka ve 650 bin TL tazminat istemişti.

Ünlü oyuncu Şebnem Özinal’ın kızı Ayşe genç kız oldu! Annesinin boyuna erişen Ayşe sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Boşanma davası devam ederken, Şefik Öztek'in, Şebnem Özinal'a tehdit ve hakaret dolu mesajlar attığı, "Seni rezil etmezsem adam değilim" şeklindeki mesajlarla psikolojik şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü.

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