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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla büyüledi! İşte Serenay Sarıkaya'nın nefes kesen o kareleri...
Giriş Tarihi: 18.07.2021 05:25 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 05:30

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla büyüledi! İşte Serenay Sarıkaya'nın nefes kesen o kareleri...

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya'nın, 'Şahmeran' isimli internet dizisinde rol almayı kabul etttiği öğrenilmişti. Ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Serenay Sarıkaya, pembe bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı büyüleyici paylaşımlar.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla büyüledi! İşte Serenay Sarıkaya'nın nefes kesen o kareleri...

Hem özel hayatı hem de tatil pozlarıyla sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla büyüledi! İşte Serenay Sarıkaya'nın nefes kesen o kareleri...

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu, "Şahmeran" isimli internet dizisinde rol almayı kabul etmişti.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla büyüledi! İşte Serenay Sarıkaya'nın nefes kesen o kareleri...

Ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşıma daha imza attı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla büyüledi! İşte Serenay Sarıkaya'nın nefes kesen o kareleri...

Instagram'da 9.1 milyon takipçisi olan Sarıkaya, pembe bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla büyüledi! İşte Serenay Sarıkaya'nın nefes kesen o kareleri...

Serenay Sarıkaya'nın "Canım Kuzey Ege'me sevgimle geldim." notunu düştüğü paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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