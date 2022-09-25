Giriş Tarihi: 25.09.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 09:23

Ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Seda Erdim'den aile pozu! "Ela’mız geldi, hoş geldi "

"Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile dünyaevine girmişti. Uzun zaman önce ekranlara ara vererek pilot olan Ümit Erdim, 2018'de ilk kızı Ses'e kavuşmanın mutluluğunu yaşamıştı. Gözde çift son olarak ikinci bebekleri Ela'yı kucaklarına aldı. 37 yaşındaki Ümit Erdim ve eşinden kızlarıyla yeni bir poz geldi. Taze anne babanın Instagram hesabından yayınladığı aile karesine sosyal medyadan yorum yağdı.