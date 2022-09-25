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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Seda Erdim'den aile pozu! "Ela’mız geldi, hoş geldi "
Giriş Tarihi: 25.09.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 09:23

Ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Seda Erdim'den aile pozu! "Ela’mız geldi, hoş geldi "

"Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile dünyaevine girmişti. Uzun zaman önce ekranlara ara vererek pilot olan Ümit Erdim, 2018'de ilk kızı Ses'e kavuşmanın mutluluğunu yaşamıştı. Gözde çift son olarak ikinci bebekleri Ela'yı kucaklarına aldı. 37 yaşındaki Ümit Erdim ve eşinden kızlarıyla yeni bir poz geldi. Taze anne babanın Instagram hesabından yayınladığı aile karesine sosyal medyadan yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Seda Erdim’den aile pozu! Ela’mız geldi, hoş geldi

Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan oyuncu Ümit Erdim, Seda Erdim ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, mutlu evliliklerinden 2018'de kızları Ses'i kucaklarına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin ikinci çocukları Ela dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Seda Erdim’den aile pozu! Ela’mız geldi, hoş geldi

Ümit Erdim ile Seda Erdim, kızları Ses ile birlikte doğacak bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaşarak, müjdeli haberi duyurmuştu. Erdim paylaşımına, "Evet, hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz!" ifadelerini yazmıştı.

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Ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Seda Erdim’den aile pozu! Ela’mız geldi, hoş geldi

Mutlu birliktelikleriyle parmakla gösterilen çiftin ikinci çocukları Ela dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Seda Erdim’den aile pozu! Ela’mız geldi, hoş geldi

"ELA HANIM ARAMIZA KATILDI"

Ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı." Çifti yakın arkadaşları hastanede ziyaret etti.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Seda Erdim’den aile pozu! Ela’mız geldi, hoş geldi

Yeniden anne baba olan çift, kızları Ela ile yeni pozlarını paylaştı.

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