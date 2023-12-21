Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncuyu tanıyabildiniz mi? Bu boncuk gözlü minik kız şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor!
Giriş Tarihi: 21.12.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 06:37

Ünlü oyuncuyu tanıyabildiniz mi? Bu boncuk gözlü minik kız şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor!

Sosyal medya bu boncuk gözlü minik kızı konuşuyor! Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki bu minik kız çocuğu büyüyüp şimdilerin ünlü oyuncularından biri oldu. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu şimdilerde başrol olduğu dizi ile ekranlarda fırtınalar estiriyor. Güzel oyuncunun çocukluk karesini görenler "E küçüklükten belliymiş" demeden edemiyor. Peki bu boncuk gözlü minik kızı hangi oyuncumuz, tanıyabildiniz mi? Bakalım televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte ünlülerin çocukluk halleri...

Ünlü oyuncuyu tanıyabildiniz mi? Bu boncuk gözlü minik kız şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor!

Kariyer basamaklarını birer ikişer çıkan güzel oyuncunun çocukluk fotoğrafını görenler, "Küçüklükten belliymiş" yorumlarında bulunmadan edemiyor... Sosyal medya bu boncuk gözlü minik kızı konuşuyor!

Ünlü oyuncuyu tanıyabildiniz mi? Bu boncuk gözlü minik kız şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor!

Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki bu minik kız çocuğu büyüyüp şimdilerin ünlü oyuncularından biri oldu. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu şimdilerde başrol olduğu dizi ile ekranlarda fırtınalar estiriyor. Peki bu boncuk gözlü minik kızı hangi oyuncumuz, tanıyabildiniz mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncuyu tanıyabildiniz mi? Bu boncuk gözlü minik kız şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor!

Evet, bu tatlı kız güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan başkası değil...

Ünlü oyuncuyu tanıyabildiniz mi? Bu boncuk gözlü minik kız şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor!

Yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ile büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu'nun adı yaşadığı aşklarla da anılıyor.

Ünlü oyuncuyu tanıyabildiniz mi? Bu boncuk gözlü minik kız şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor!

Bakalım televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz?

SON DAKİKA