Ünlü oyuncuyu tanıyabildiniz mi? Bu boncuk gözlü minik kız şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor!

Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki bu minik kız çocuğu büyüyüp şimdilerin ünlü oyuncularından biri oldu. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu şimdilerde başrol olduğu dizi ile ekranlarda fırtınalar estiriyor. Peki bu boncuk gözlü minik kızı hangi oyuncumuz, tanıyabildiniz mi?