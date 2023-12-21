Giriş Tarihi: 21.12.2023 06:29
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
06:37
Ünlü oyuncuyu tanıyabildiniz mi? Bu boncuk gözlü minik kız şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor!
Sosyal medya bu boncuk gözlü minik kızı konuşuyor! Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki bu minik kız çocuğu büyüyüp şimdilerin ünlü oyuncularından biri oldu. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu şimdilerde başrol olduğu dizi ile ekranlarda fırtınalar estiriyor. Güzel oyuncunun çocukluk karesini görenler "E küçüklükten belliymiş" demeden edemiyor. Peki bu boncuk gözlü minik kızı hangi oyuncumuz, tanıyabildiniz mi? Bakalım televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte ünlülerin çocukluk halleri...