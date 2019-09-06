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  • Ünlü sanatçı Zara değişimi ile olay olmuştu... Şimdi bir de Zara'nın annesini görün! İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi!

Ünlü değişimi ile olay olmuştu... Şimdi bir de 'nın annesini görün! İşte 'nın güzeller güzeli annesi!

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü gerçek adıyla son zamanlarda değişimi ile adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. 'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak tatil paylaşımları ile gündem olan de kendi kadar dikkat çekiyor. Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Zara güzelliğini annesinden almış" yorumları yapılan fotoğraflarda annesi ve Zara abla kardeş gibi duruyorlar. Zara 'mavişim' diye sevdiği annesi ile sıkça vakit geçiriyor. İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 08:14
Ünlü sanatçı Zara değişimi ile olay olmuştu... Şimdi bir de Zara'nın annesini görün! İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi!

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü gerçek adıyla son zamanlarda değişimi ile adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. 'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak tatil paylaşımları ile gündem olan de kendi kadar dikkat çekiyor. Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Zara güzelliğini annesinden almış" yorumları yapılan fotoğraflarda annesi ve Zara abla kardeş gibi duruyorlar. Zara 'mavişim' diye sevdiği annesi ile sıkça vakit geçiriyor. İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü sanatçı Zara değişimi ile olay olmuştu... Şimdi bir de Zara'nın annesini görün! İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi!

EMINA JAHOVIC

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Ünlü sanatçı Zara değişimi ile olay olmuştu... Şimdi bir de Zara'nın annesini görün! İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Ünlü sanatçı Zara değişimi ile olay olmuştu... Şimdi bir de Zara'nın annesini görün! İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi!

PELİN KARAHAN

Ünlü sanatçı Zara değişimi ile olay olmuştu... Şimdi bir de Zara'nın annesini görün! İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Ünlü sanatçı Zara değişimi ile olay olmuştu... Şimdi bir de Zara'nın annesini görün! İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi!

HANDE ERÇEL

Ünlü sanatçı Zara değişimi ile olay olmuştu... Şimdi bir de Zara'nın annesini görün! İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi!

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

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