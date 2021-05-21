Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel fiziğiyle kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel'e Annesi değil ablası gibi yorumları yağdı...

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkararak dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından kızı Aleyna Tilki ile paylaşımda bulundu. "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı. Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel...