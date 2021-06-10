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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz "Maşallah" dedirtti... Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 10.06.2021 08:48 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 08:49

Ünlü şarkıcı 'ın kızı "Maşallah" dedirtti... Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı 'in yeni fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı. İşte "Maşallah" dedirtten şarkıcı ve ünlü çiftin çocuklarıyla beğeni yağan paylaşımları...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan kızı 'in yeni fotoğrafını paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Sosyal medyada ' babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Birçok takipçi minik 'in annesi 'un kopyası olduğunu yazdı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

İşte "Maşallah" dedirtten şarkıcı 'ın kızı ve ünlü çiftin çocuklarıyla beğeni yağan paylaşımları...

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