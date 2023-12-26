Giriş Tarihi: 26.12.2023 20:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
20:59
Ünlü şarkıcı Atiye 3 aylık kızının ilk kez yüzünü gösterdi : Bir elmanın iki yarısı!
Ünlü şarkıcı Atiye'den bugün sevindiren haber geldi. 2018 yılında sessiz sedasız prodüktör Erol Sebebci ile nikah masasına oturan şarkıcı Atiye, kızı Ferah Feza'yı 2019'da kucağına aldı. Ünlü şarkıcı Atiye, 19 Eylül'de ikinci kızını kucağına aldı. Ünlü şarkıcı bugün yaptığı paylaşımla kızının yüzünü ilk kez gösterdi. İşte Atiye'nin minik kızı Neva!