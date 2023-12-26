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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Atiye 3 aylık kızının ilk kez yüzünü gösterdi : Bir elmanın iki yarısı!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 20:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 20:59

Ünlü şarkıcı Atiye 3 aylık kızının ilk kez yüzünü gösterdi : Bir elmanın iki yarısı!

Ünlü şarkıcı Atiye'den bugün sevindiren haber geldi. 2018 yılında sessiz sedasız prodüktör Erol Sebebci ile nikah masasına oturan şarkıcı Atiye, kızı Ferah Feza'yı 2019'da kucağına aldı. Ünlü şarkıcı Atiye, 19 Eylül'de ikinci kızını kucağına aldı. Ünlü şarkıcı bugün yaptığı paylaşımla kızının yüzünü ilk kez gösterdi. İşte Atiye'nin minik kızı Neva!

Ünlü şarkıcı Atiye 3 aylık kızının ilk kez yüzünü gösterdi : Bir elmanın iki yarısı!

Şarkıcı Atiye, 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlendi.

Ünlü şarkıcı Atiye 3 aylık kızının ilk kez yüzünü gösterdi : Bir elmanın iki yarısı!

İLK KEZ ANNE OLMA SEVİNCİNİ YAŞAMIŞTI

Atiye, 2019 yılında kızı Ferah Feza'nın doğumuyla ilk kez anne olma sevinci yaşadı.

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Ünlü şarkıcı Atiye 3 aylık kızının ilk kez yüzünü gösterdi : Bir elmanın iki yarısı!

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU!

Ünlü şarkıcı 3 ay önce ikinci kez anne oldu.

Ünlü şarkıcı Atiye 3 aylık kızının ilk kez yüzünü gösterdi : Bir elmanın iki yarısı!

KIZIYLA İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Kızının yüzünü göstermeyen ünlü şarkıcı, kızıyla ilk paylaşımını da yaptı.

Ünlü şarkıcı Atiye 3 aylık kızının ilk kez yüzünü gösterdi : Bir elmanın iki yarısı!

YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ: BİR ELMANIN İKİ YARISI!

Neva'nın yüzünü de bu paylaşımla ilk kez gösteren Atiye, paylaşımının altına "Bir elmanın iki yarısı" notunu ekledi.

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