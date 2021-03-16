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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Demet Akalın arasının açıldığı Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu: Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor...

Ünlü şarkıcı arasının açıldığı 'yi yerden yere vurdu: Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor...

'dan bir dönem aralarından su sızmayan 'ye olay sözler! Demet Akalın'ın arası Aleyna Tilki'nin annesinin de dahil olduğu polemik sonrası açılmıştı. Demet Akalın şu sıralar çıkardığı ingilizce şarkısı ile gündemde olan ve yeterince destek görmediğini dile getiren Aleyna Tilki'ye öyle sözler söyledi ki yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kimileri Demet Akalın'ı Aleyna Tilki'yi kıskanmak ile suçlarken kimileri de deneyimli şarkıcıya destek verdi. İşte "Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın'ın Aleyna Tilki hakkında söyledikleri...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 16:47
Ünlü şarkıcı Demet Akalın arasının açıldığı Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu: Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor...

'dan bir dönem aralarından su sızmayan 'ye olay sözler! Demet Akalın'ın arası Aleyna Tilki'nin annesinin de dahil olduğu polemik sonrası açılmıştı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın arasının açıldığı Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu: Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor...

şu sıralar çıkardığı ingilizce şarkısı ile gündemde olan ve yeterince destek görmediğini dile getiren 'ye öyle sözler söyledi ki yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın arasının açıldığı Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu: Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor...

Kimileri 'yi kıskanmak ile suçlarken kimileri de deneyimli şarkıcıya destek verdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın arasının açıldığı Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu: Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor...

İşte "Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen 'ın hakkında söyledikleri...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın arasının açıldığı Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu: Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor...

Şarkıcı , dünya yıldızı olmak istediğini her fırsatta dile getiren ve geçtiğimiz günlerde İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkaran hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

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