Ünlü şarkıcı Demet Akalın arasının açıldığı Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu: Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor...

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın arasının açıldığı Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu: Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor...
Demet Akalın'dan bir dönem aralarından su sızmayan Aleyna Tilki'ye olay sözler! Demet Akalın'ın arası Aleyna Tilki'nin annesinin de dahil olduğu polemik sonrası açılmıştı. Demet Akalın şu sıralar çıkardığı ingilizce şarkısı ile gündemde olan ve yeterince destek görmediğini dile getiren Aleyna Tilki'ye öyle sözler söyledi ki yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kimileri Demet Akalın'ı Aleyna Tilki'yi kıskanmak ile suçlarken kimileri de deneyimli şarkıcıya destek verdi. İşte "Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın'ın Aleyna Tilki hakkında söyledikleri...
Giriş Tarihi: 16.03.2021
16:45
Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
16:47
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