Giriş Tarihi: 20.09.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 10:13

Ünlü şarkıcı Göksel köydeki günlerini özledi! Göksel'den mest eden poz "hayatımın en kuzulu günleri"

Pandemi döneminde tası tarağı toplayıp köy hayatına geçiş yapan şarkıcı Göksel şimdilerde doğa ile iç içe olduğu günleri özlüyor. Pandemi nedeniyle birçok ünlü isim köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Göksel'di. Güzel şarkıcı normalleşmeyle birlikte şehir hayatına dönmüş konserlerine kaldığı yerden devam etmişti. Fethiye'de yaşadığı köyden sık sık paylaşımlarda bulunan Göksel, son olarak o günlerden karesini takipçileri ile paylaştı. Göksel kuzularla olan fotoğrafını özlemle hayranlarının beğenisine sundu. İşte şarkıcı Göksel'in köy hayatından imrendiren kareler...