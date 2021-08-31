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Haberler Galeri Ünlü Şarkıcı Hadise'nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Hadise haklıymış'
Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 09:34

Ünlü Şarkıcı Hadise'nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Hadise haklıymış'

Hadise, Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisine 2 ay önce nokta koymuş, yalnız kalmaya vakit bulamadan iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Hadise ile yeni aşkı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele görüntüledi. Mehmet Dinçerler ve Hadise, gündemden düşmüyor. Dinçerler, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Resmen ortalık yıkıldı. İlişkileri ortaya çıkınca Mehmet Dinçerler'in takipçi sayısı 20 bin artarak 124 bine ulaştı. Dinçerler, önceki gün spor yaparken çektirdiği, kaslı vücudunu gösteren kareleri Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraflara Hadise'nin fanları 'Hemen evlenin' 'Hadise haklı', 'Enişte yıkılıyor' yorumları yaptı.

Ünlü Şarkıcı Hadise’nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Hadise haklıymış’

Kısa süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan iş insanı Mehmet Dinçerler ve Hadise, gündemden düşmüyor. Dinçerler, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Resmen ortalık yıkıldı.

Ünlü Şarkıcı Hadise’nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Hadise haklıymış’

Hadise, geçen haziran ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Ünlü Şarkıcı Hadise’nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Hadise haklıymış’

İlişkileri ortaya çıkınca Mehmet Dinçerler'in takipçi sayısı 20 bin artarak 124 bine ulaştı. Dinçerler, önceki gün spor yaparken çektirdiği, kaslı vücudunu gösteren kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü Şarkıcı Hadise’nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Hadise haklıymış’

Fotoğraflara Hadise'nin fanları 'Hemen evlenin' 'Hadise haklı', 'Enişte yıkılıyor' yorumları yaptı.

Ünlü Şarkıcı Hadise’nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Hadise haklıymış’

İşte Dinçerler'e gelen yorumlardan bazıları:

Enişte Hadise'yle fotoğraf bekliyoruz.

Hadise haklıymış.

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