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Ünlü şarkıcı dünyada bir ilki başardı

Müzisyen Hayko Cepkin Zeytinli Rock Festivali'nde binlerce metre yükseklikten uçaktan paraşüt ile atlayarak sahneye iniş yaparak konser verdi.

Giriş Tarihi: 03.09.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 11:23
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Ünlü şarkıcı dünyada bir ilki başardı
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı
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Ünlü şarkıcı dünyada bir ilki başardı
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Müzisyen , uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği 'festivale paraşütle inme' hayalini bu yıl gerçekleştirdi.

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Ünlü şarkıcı dünyada bir ilki başardı
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Edremit'te 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Milyon yapım organizasyonu ile düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nde konser veren sanatçı, sahne aldığı 2 Eylül Pazar günü bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

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Ünlü şarkıcı dünyada bir ilki başardı
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Kendisini realist bir hayalpereste benzettiğini ifade eden , "Hayatımı hep hedeflediğim doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüm. Başarıda şans faktörüne inanmadığım için hep daha iyisi için çalıştım. Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı.

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Ünlü şarkıcı dünyada bir ilki başardı
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Sevenlerimin heyecandan çarpan kalbi ve duaları beni bu performansta da dimdik ayakta tutacaktır, buna eminim. Bu proje Türk Hava Kurumu'nun uçağı, pilotları ve teknik yer ekibi, yani kısacası bir fiil desteği ve sponsorluğu ile gerçekleşti" dedi.

DAHA - AA - İHA

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Ünlü şarkıcı dünyada bir ilki başardı
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı
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Ünlü şarkıcı dünyada bir ilki başardı
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı
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