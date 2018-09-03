Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Kendisini realist bir hayalpereste benzettiğini ifade eden Hayko Cepkin, "Hayatımı hep hedeflediğim doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüm. Başarıda şans faktörüne inanmadığım için hep daha iyisi için çalıştım. Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı.