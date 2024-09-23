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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’a şok dava
Giriş Tarihi: 23.09.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:07

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’a şok dava

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın geçtiğimiz yıl jüri koltuğuna oturduğu 'Yıldız De Bana' programı için yapım şirketiyle davalık oldu. Dört bölümün ardından yayından kaldırılan program için Pastel Film, Hülya Avşar'a bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için 1 milyon 500 bira ödendiğini belirtti. Yapım şirketi sözleşmede belirtilen 500 bin liranın Avşar tarafından geri iadesinin karşılık bulmaması üzerine dava açtı.

Armağan YILMAZ
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’a şok dava

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın geçtiğimiz yıl jüri koltuğuna oturduğu 'Yıldız De Bana' programı için yapım şirketiyle davalık oldu.

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’a şok dava

Jüri koltuğunda Hülya Avşar, Zafer Algöz, Büşra Pekin'in oturduğu oyunculuk yarışması 'Yıldız De Bana' dört bölümden sonra geçtiğimiz yıl yayından kaldırılmıştı.

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Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’a şok dava

Ünlü isimleri bir araya getiren yarışmada oyunculuk sektörüne yeni yüzler kazandırılması planlanıyordu.


Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’a şok dava

ŞİRKET AVŞAR'A DAVA AÇTI

Pastel Film ve Reklam Şirketi ünlü şarkıcı Hülya Avşar'a program için bölüm başı 250 bin liradan anlaştıklarını söyledi. Pastel Film Hülya Avşar'a 6 bölüm için 1 milyon 500 lirayı ödediklerini ancak dördüncü bölümle programın kaldırılmasıyla birlikte kalan 500 bin lirayı geri alamadıklarını ileri sürdü. Şirket Fikri Sınai Hukuk Mahkemesine, haklarının geri iadesi için Hülya Avşar'a dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’a şok dava

PARAYI İADE ETMEDİ

Pastel Film, mahkemeye sunduğu dilekçede, Hülya Avşar'la bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için anlaştıklarını, 6 bölüme tekabül eden 1 milyon 500 bin liranın avans olarak ödendiği, programın 4 bölüm çekilip yayınlandığı belirtildi.

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