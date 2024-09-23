Giriş Tarihi: 23.09.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
15:07
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’a şok dava
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın geçtiğimiz yıl jüri koltuğuna oturduğu 'Yıldız De Bana' programı için yapım şirketiyle davalık oldu. Dört bölümün ardından yayından kaldırılan program için Pastel Film, Hülya Avşar'a bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için 1 milyon 500 bira ödendiğini belirtti. Yapım şirketi sözleşmede belirtilen 500 bin liranın Avşar tarafından geri iadesinin karşılık bulmaması üzerine dava açtı.