Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’a şok dava

ŞİRKET AVŞAR'A DAVA AÇTI

Pastel Film ve Reklam Şirketi ünlü şarkıcı Hülya Avşar'a program için bölüm başı 250 bin liradan anlaştıklarını söyledi. Pastel Film Hülya Avşar'a 6 bölüm için 1 milyon 500 lirayı ödediklerini ancak dördüncü bölümle programın kaldırılmasıyla birlikte kalan 500 bin lirayı geri alamadıklarını ileri sürdü. Şirket Fikri Sınai Hukuk Mahkemesine, haklarının geri iadesi için Hülya Avşar'a dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek