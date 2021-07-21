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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı konuştu: Suratımın orta yerine tükürün
Giriş Tarihi: 21.07.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 16:34

Ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı konuştu: Suratımın orta yerine tükürün

28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da konser verecek olan İrem Derici, çok iddialı konuştu. "Dünya standartlarında bir konser izleyeceksiniz" dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı konuştu: Suratımın orta yerine tükürün

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tutmuştu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı konuştu: Suratımın orta yerine tükürün

İrem Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı, tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti.

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Ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı konuştu: Suratımın orta yerine tükürün

28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da konser hazırlıklarına başladığını duyuran Derici, çok iddialı konuştu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı konuştu: Suratımın orta yerine tükürün

'Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye'ye kadar roket gibi olacağım.'

Ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı konuştu: Suratımın orta yerine tükürün
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