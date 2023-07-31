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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Işın Karaca kime gönderme yaptı? ‘Kaportacılar şarkıcı oldu’
Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 07:50

Ünlü şarkıcı Işın Karaca kime gönderme yaptı? ‘Kaportacılar şarkıcı oldu’

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir paylaşımda bulunmuştu. Saçsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Karaca, saçkırana yakalandığını duyurmuştu. Hastalığıyla sevenlerini derinden üzen şarkıcı, "Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok kirpiklerim de" ifadeleri ile sağlık durumunu anlatmıştı. Işın Karaca, önceki gün İstanbul'daki konserinde polemiğe neden olacak bir açıklamaya imza attı: "Biz ne tornacıların şarkıcı olmasına şahit olduk da sesimizi çıkarmadık!" Karaca'nın bu sözleriyle kimi kast ettiği merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca kime gönderme yaptı? ‘Kaportacılar şarkıcı oldu’

Saçkıran olarak da bilinen Alopeci Universal (AU) adlı hastalıkla mücadele eden Işın Karaca, önceki gün İstanbul Florya'da sahneye çıktı. Emir Ersoy'la aynı sahneyi paylaşan sanatçı; evleneceği yönündeki söylentiler hakkında yöneltilen soruya, "Evli olup olmamamız önemli değil, birlikte çok şey paylaşıyoruz, öyle bir vaktimiz de yok" diye yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca kime gönderme yaptı? ‘Kaportacılar şarkıcı oldu’

Konseri sırasında Karaca, orkestrasından bir ekip arkadaşından şarkı söylemesi istedi. 'Hayır' cevabını alan Karaca; "Biz ne tornacıların şarkıcı olmasına şahit olduk da sesimizi çıkarmadık. Sen mi şarkı söyleyemeyeceksin?" diye karşılık verdi.

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Ünlü şarkıcı Işın Karaca kime gönderme yaptı? ‘Kaportacılar şarkıcı oldu’

Karaca'nın bu sözleriyle kimi kast ettiği ise merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca kime gönderme yaptı? ‘Kaportacılar şarkıcı oldu’

SAÇKIRANA YAKALANAN IŞIN KARACA SON HALİNİ PAYLAŞTI! 'HASTALIĞIM BU NOKTAYA GELDİ' DEMİŞTİ...

Ünlü sanatçı Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir gelişmeyi açıklamıştı. Karaca, saçkıran hastalığına yakalandığını yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca kime gönderme yaptı? ‘Kaportacılar şarkıcı oldu’

Ünlü sanatçı Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir gelişmeyi açıklamıştı. Karaca, saçkıran hastalığına yakalandığını yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu.

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