Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 07:50

Ünlü şarkıcı Işın Karaca kime gönderme yaptı? ‘Kaportacılar şarkıcı oldu’

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir paylaşımda bulunmuştu. Saçsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Karaca, saçkırana yakalandığını duyurmuştu. Hastalığıyla sevenlerini derinden üzen şarkıcı, "Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok kirpiklerim de" ifadeleri ile sağlık durumunu anlatmıştı. Işın Karaca, önceki gün İstanbul'daki konserinde polemiğe neden olacak bir açıklamaya imza attı: "Biz ne tornacıların şarkıcı olmasına şahit olduk da sesimizi çıkarmadık!" Karaca'nın bu sözleriyle kimi kast ettiği merak konusu oldu.