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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’tan oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!
Giriş Tarihi: 01.10.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 16:46

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’tan oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile ilişkisi sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süren yalnızlığını Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile bozmuştu. Aşk iddiası gündeme bomba gibi düşerken Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş sessizliğini korumuş, geçtiğimiz haftalarda ise bir mekandan el ele çıkarak aşklarını herkese ilan etmişlerdi. Yaşadıkları aşkla ilgi odağı olan çift geçtiğimiz günlerde yaptıkları lunapark paylaşımıyla artık gizlenmediklerini göstermişlerdi. Ünlü çift son olarak bağ bozumu pozları ile gündeme geldi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftiyle tatilde olan Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş yeni paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar…

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’tan oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile olan ilişkisini noktalamıştı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’tan oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

Daha sonra eski aşkının yakın arkadaşı Sitare Akbaşa gönlünü kaptırmıştı.

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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’tan oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

İddialar üzerine bir süre sessiz kalan çift, Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken görüntülenmişlerdi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’tan oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

Daha sonra el ele de görüntülenen Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşklarını herkese ilan etmiş oldu.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’tan oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

Hande Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıkmıştı. Sitare Akbaş ise karşı bir hamle olarak Erçel'i takipten çıktı.

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