Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’tan oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile ilişkisi sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süren yalnızlığını Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile bozmuştu. Aşk iddiası gündeme bomba gibi düşerken Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş sessizliğini korumuş, geçtiğimiz haftalarda ise bir mekandan el ele çıkarak aşklarını herkese ilan etmişlerdi. Yaşadıkları aşkla ilgi odağı olan çift geçtiğimiz günlerde yaptıkları lunapark paylaşımıyla artık gizlenmediklerini göstermişlerdi. Ünlü çift son olarak bağ bozumu pozları ile gündeme geldi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftiyle tatilde olan Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş yeni paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar…