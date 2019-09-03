Ünlü şarkıcı Ozan Orhon'un emekleri boşa gitti! 3,5 ayda 60 kilo vermişti!

2. Sayfa programına şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon konuk oldu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı merak edilenlerini canlı yayında anlattı. Ozan Orhon 'Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim. Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni. En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda... Ünlü sanatçı sözlerine şöyle devam etti; Şuan hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum. Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.

Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı özellikler taşıyor. İşte Ozan Orhon'dan, Emel Müftüoğlu'na, Cengiz Kurtoğlu'ndan, Ümit Erdim'e, zayıflayıp, formda kalmayı başaran ünlüler…