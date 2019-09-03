Ünlü şarkıcı Ozan Orhon'un emekleri boşa gitti! 3,5 ayda 60 kilo vermişti!

Mide küçültme ameliyatı geçirerek 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon'un emekleri boşa gitti. Ünlü şarkıcı yine kilo aldı. Ozan Orhon, 130 kiloya ulaşınca çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Şarkıcı ameliyatıyla ilgili olarak "Bu olduğum son ameliyat artık. Bünyem başka ameliyatı kaldıramaz" açıklamasını yapmıştı. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı merak edilenlerini canlı yayında anlattı. Ozan Orhon 'Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim. Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni. En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda... Ünlü sanatçı sözlerine şöyle devam etti; Şuan hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum. Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum. İşte son hali!