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Ünlü şarkıcı 'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım: Can parçam...

sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Feyza Aktan ile aralarından çekişme yaşanan 'in fotoğrafına yazdığı not ile sitem etmişti. Özel hayatından zorlu zamanlar geçiren Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi. İşte Özcan Deniz'in "Can parçam" notunu düştüğü paylaşımı...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 16:42
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım: Can parçam...

sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım: Can parçam...

'in ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Feyza Aktan ile aralarından çekişme yaşanan 'in fotoğrafına yazdığı not ile sitem etmişti.

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım: Can parçam...

Özel hayatından zorlu zamanlar geçiren 'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım: Can parçam...

İşte 'in "Can parçam" notunu düştüğü paylaşımı...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım: Can parçam...

daha önce oğlu Kuzey'i öptüğü karesini Instagram'a koyup "Her şeyim sensin, sen her şeyimsin." yazmıştı.

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