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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman mayolu pozuyla mest etti! Sosyal medyayı çalkaladı!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 06:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 08:51

Ünlü şarkıcı ’ın kendi gibi şarkıcı kızı mayolu pozuyla mest etti! Sosyal medyayı çalkaladı!

'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken 'tan olan kızları ve şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Su El Roman'ın mayolu pozu olay yarattı. İşte oldukça iddialı olan Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın mayolu pozları...

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman mayolu pozuyla mest etti! Sosyal medyayı çalkaladı!

'ın kızı 'ın 'Fake Love' parçasının klibinde giydiği kırmızı elbise sosyal medyanın gündemi oldu. Sarı kombinde giyen şarkıcı, hangisinin daha çok yakıştığını sordu.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman mayolu pozuyla mest etti! Sosyal medyayı çalkaladı!

'ın kızı 'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Babasının izinden giden Su El Roman, kendi yazdığı 'Fake Love' parçasının klibinde verdiği pozlarla nefes kesti.

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Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman mayolu pozuyla mest etti! Sosyal medyayı çalkaladı!

TAKİPÇİLERİNE SORDU

Bir sarı kombin bir de kırmızı elbise giyerek, kamera karşısına geçen , takipçilerine hangisi kombinin daha çok yakıştığını sordu.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman mayolu pozuyla mest etti! Sosyal medyayı çalkaladı!

Göğüs ve bacak dekolteli kırmızılı elbisesiyle dört pozunu yayınlayan şarkıcı, "Klipte hangi tarzımı daha çok beğendiniz? Kırmızı elbise mi yoksa sarılı olan kombin mi?" diye yazdı. 'ın şarkısı dijital platformlarda yayına girdi.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman mayolu pozuyla mest etti! Sosyal medyayı çalkaladı!
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