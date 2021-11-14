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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 09:26

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte oldukça iddialı olan Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın son pozları...

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, müzik kariyerine "Çok Sev" şarkısıyla devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız.

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Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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